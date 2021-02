Borci, na něž se nezapomene. Toto je 11 nejlepších Afričanů v historii české fotbalové ligy

V nejvyšší české soutěži působila řada fotbalistů nejrůznějších národností. Afričané nejsou výjimkou. Po ligových trávnících běhali například hráči z Beninu, Toga, Kapverdských ostrovů nebo třeba Etiopie. Zatímco někteří se u nás jen mihli, jiní zde zanechali skvělý dojem. V Plzni působí Adriel Ba Loua či Joel Kayamba, ve Slavii zase podává dobré výkony Ibrahim Traoré. V následujících kapitolách ale najdete jedenáctku těch nejlepších ligových Afričanů všech dob. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Franci Litsingi (Kongo) V tuzemské lize odehrál Franci Litsingi 84 zápasů. V dresu Teplic se v letech 2013 až 2015 zařadil mezi nejlepší Afričany, kteří v České republice působili. Potom ale přestoupil do Sparty, kde se neprosadil. Odehrál jen pět ligových zápasů, ve kterých dal jednu branku. Hostoval v Turecku, působil také v Brně, na teplickou jízdu a 24 ligových branek ale nikde nenavázal. Foto: Karel Pešek / MAFRA /Profimedia.cz

Fernando Nevés (Kapverdské ostrovy) Fernando Nevés si v české lize dokázal získat respekt spoluhráčů, protihráčů i fanoušků. Býval oporou Baníku Ostrava a na ruku dokonce navlékl i kapitánskou pásku. Doménou bývalého reprezentanta Kapverdských ostrovů nebyla jen obrana, uměl i zakončit. V ostravském dresu se prosadil sedmkrát. Pak zamířil do Francie, ale v v roce 2013 se vrátil zpátky do české ligy a stal se posilou Slavie, odkud posléze zamířil na hostování do Příbrami. Do Edenu se už nevrátil. Foto: Profimedia.cz

Abdallah Sima (Senegal) V lize působí zatím jen krátce, naskočil do ní teprve na podzim, už tak se ale stihl ukázat v parádním světle. Devatenáctiletý Abdallah Sima ze Slavie má na kontě už jedenáct ligových branek a zařadil se po bok největších ligových hvězd. Vysloužil si tak zájem West Hamu, Arsenalu nebo Juventusu. V Edenu v létě budou mít co dělat, aby jej dokázali udržet. Foto: Profimedia.cz

Costa Nhamoinesu (Zimbabwe) Fotbalista ze Zimbabwe přišel do Sparty už v roce 2013 z Polska a řadu let byl důležitým hráčem letenského souboru. Jeho místo bylo na levém kraji rudé obrany, uměl však zaskočit i na stoperu. Za Spartu si připsal 146 ligových startů a loni odešel do Indie. Foto: Profimedia.cz

Tijany Belaid (Tunisko) Kdo ví, kam by to dotáhl, kdyby se nepotýkal s problémy s disciplínou, životosprávou, motivací či kondicí. I přes tyto nedostatky patřil svého času Tijany Belaid mezi nejlepší záložníky v české lize. 9 afrických exotů v českém fotbale. Vzpomínáte na hráče z Etiopie či Toga? Pařížského rodáka, který reprezentoval Tunisko, získala Slavia v roce 2007 z Interu Milán. Uměl řídit hru, dával i důležité góly. Jedním z nich rozhodl premiérový zápas sešívaných v Lize mistrů se Steaou Bukurešť. Oslavil dva ligové tituly a v roce 2010 odešel do Hullu. V současné době je třiatřicetiletý záložník hráčem iráckého Erbilu Foto: Profimedia.cz

Léonard Kweuke (Kamerun) Vytáhlý kamerunský útočník byl ještě v sezoně 2012/13 členem základní sestavy Sparty. Pak ale přišel na Letnou David Lafata a pozice Léonarda Kweukeho, která už tak slábla, byla ještě méně významná. Proto forvard, jenž do Sparty přišel v sezoně 2010/11 a vytvořil úderné duo s Bonym Wilfriedem, odešel do Turecka. Českou soutěž opouštěl s bilancí 31 gólů v 74 duelech. Foto: Profimedia.cz

Guélor Kanga (Gabon) Kvalitou se třicetiletý záložník z Gabonu řadil mezi absolutní ligovou elitu. Brzdily ho však disciplinární tresty a občasné výpadky formy. Do Sparty přišel v polovině sezony 2017/18 a v české lize odehrál dohromady 69 zápasů, v nichž dal 28 branek a přidal devět asistencí. Loni v létě mu skončila smlouva a Kanga zamířil do Bělehradu. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Mickaël Tavares (Senegal) Během úvodního roku a půl, co v Česku působil, se propracoval v opravdovou ligovou hvězdu. Do tuzemské ligy přišel v roce 2007, kdy si jej vyhlédla Slavia. Mickaël Tavares z pozice defenzivního záložníka odrážel nájezdy protihráčů, uměl ale pomoci i útoku a také díky němu Slavia získala titul. Reprezentant Senegalu si zahrál Ligu mistrů a řekl si o přestup do Hamburku. Tam se však neprosadil, stejně jako v Anglii a posléze v Nizozemsku. V sezoně 2014/15 se znovu objevil v české lize, odehrál 13 zápasů v dresu Mladé Boleslavi, vstřelil v nich jeden gól a v lednu zamířil do australského FC Sydney. Foto: Profimedia.cz

Michael Ngadeu (Kamerun) Do Slavie přišel v létě roku 2016 a rychle si získal pevné místo v sestavě. Sešívaným pomohl ke dvěma titulům a vedení pražského klubu na něj obdrželo řadu nabídek. Kamerunský reprezentant se vypracoval do pozice jednoho z nejlepších stoperů a před rokem a půl odešel do belgického Gentu. Foto: Profimedia.cz

Simon Deli (Pobřeží slonoviny) Dříve se zkoušel prosadit na Letné, hrál také v Příbrami a Českých Budějovicích, ale až po příchodu do Slavie ukázal, co se v něm ukrývá. Simon Deli se vypracoval do role elitního ligového stopera a velkého oblíbence slávistických fanoušků. V Edenu se dokonce dostal do pozice kapitána a v létě roku 2019 odešel do Brugg. V zimě se ale vrátil na hostování zpátky do Slavie. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia