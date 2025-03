Vůdci týmu. 7 nejlepších kapitánů v historii české hokejové extraligy

Samostatná česká hokejová extraliga kroutí už třicátou sezonu. To je dost dlouhá doba na to, abychom se ohlédli do minulosti a připomenuli si největší osobnosti soutěže, které nosily na dresu kapitánské céčko.



Část 1 / 8



Během uplynulých tří desetiletí oblékly kapitánský dres v extraligových klubech desítky hokejistů. Někteří jen na pár zápasů, jiní se stali legendárními ikonami svých klubů. V následujících kapitolách najdete sedmičku (možná) „nejlepších“ kapitánů uplynulých třiceti let. Jmen, která by se do tohoto výběru mohla dostat, je mnohem víc a pokud máte jinou představu, napište svůj názor do diskuse pod článkem.

Pokračování 2 / 8 Petr Vrána – Oceláři Třinec

Petr Vrána slavil s třineckými Oceláři pětkrát mistrovský titul - čtyřikrát k němu dovedl mužstvo v roli kapitána. (Foto: Profimedia.cz) Působil v zámoří, vyzkoušel si NHL, hrál v KHL, ve Švédsku a prošel také několika silnými extraligovými kluby. Na premiérový titul si ale Petr Vrána musel počkat až do čtyřiatřiceti let. Pak už je ale získával jako na běžícím pásu. Rodák ze Šternberku byl během kariéry ve finále se šesti různými týmy, titulu se však dočkal až v roce 2019 – na osmý pokus. V tu chvíli jako by zlomil nějaké prokletí a od té doby to zvládl ještě čtyřikrát - pokaždé jako kapitán Třince. Nezapomenutelné týmy. 9 nejslavnějších českých sportovních dynastií z uplynulých 30 let Do Třince přišel v průběhu sezony 2018/19 ze Sparty, kde byl kapitánem týmu. S novými spoluhráči se ale poměrně rychle sehrál a v play-off patřil ke klíčovým hráčům. Ve vyřazovacích bojích odehrál 17 utkání a zaznamenal deset bodů za tři góly a sedm asistencí. V závěrečném šestém střetnutí finálové série s Libercem dal gól a přidal jednu nahrávku. Od té doby jako by z něj prokletí finálových sérií bylo sejmuto. S Oceláři se totiž radoval z titulu i v následujících čtyřech ročnících. V roce 2021 odehrál v play-off 16 utkání a zaznamenal 11 bodů (2+9), rok nato přispěl k zisku zlatého hattricku šesti body ve čtrnácti zápasech. I když v dalších dvou sezonách jeho produktivita klesla, stále byl platným členem mistrovského celku a jasným vůdcem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Richard Žemlička – Sparta Praha Dlouholetý kapitán hokejistů Sparty Richard Žemlička později zastával v klubu funkci trenéra starších dorostenců či juniorů. (Foto: Robert Zlatohlávek/MF DNES/Profimedia.cz) Dvojnásobný vítěz české extraligy má doma ve vitríně ještě jednu cennou zlatou medaili. V roce 1990 získal titul v nejvyšší československé soutěži. Ve Spartě odehrál dvanáct roků a po skončení hráčské kariéry pracoval v klubu jako trenér. Posléze převzal do péče Karlovy Vary, v obou klubech ale skončil své angažmá předčasně.

Pokračování 4 / 8 Josef Beránek – Slavia Praha Josef Beránek přivedl pražskou Slavii ke dvěma titulům mistra extraligy. (Foto: MICHAL SVÁČEK/MF DNES/Profimedia.cz) Pětinásobný mistr extraligy získal ve Slavii „jen“ dva tituly (2003, 2008). Další tři vyválčil Josef Beránek v devadesátých letech se Vsetínem. Jenže zatímco ve Vsetíně byl jednou z mnoha velkých hvězd, ve Slavii byl vůdčí osobností, která tým táhla dopředu. V pražském klubu strávil devět sezon a v roce 2010 ukončil kariéru.

Pokračování 5 / 8 Josef Řezníček – Plzeň Josef Řezníček v Plzni na zlato nikdy nedosáhl. Přesto je klubovou legendou. (Foto: JIŘÍ BERVIDA/MF DNES/Profimedia.cz) Plzeňský rodák strávil v mateřském klubu třináct sezon, ale paradoxně se v něm zlaté medaile nedočkal. Tituly vybojoval v Olomouci a v Karlových Varech. Přesto je Josef Řezníček jednou z kapitánských ikon klubu. Je to už 15 let. Připomeňte si 5 klíčových hráčů, kteří v sezoně 2008/09 táhli Karlovy Vary k mistrovskému titulu Byl malý postavou, ale velký svými výkony. I přes svůj výškový handicap patřil k nejlepším extraligovým obráncům. Fanoušci ostatních klubů ho pro jeho styl hry nesnášeli, což ovšem nesnižuje jeho velikost. Stal se prvním hokejistou, který v extralize odehrál víc než tisíc zápasů.

Pokračování 6 / 8 Miroslav Okál – Zlín Ikona věrnosti. Miroslav Okál strávil celou kariéru ve zlínském dresu. (Foto: www.hokej.zlin.cz) Miroslav Okál se stal synonymem klubové věrnosti. Narodil se ve Zlíně, kde také s hokejem začínal. Celou svou kariéru, s výjimkou dvou let, které strávil na vojně v Topolčanech, hrával ve žlutomodrém dresu. Za Zlín odehrál 824 zápasů a v roce 2004 přivedl Berany k prvnímu titulu mistra České republiky. Hokeji dal sbohem v osmatřiceti letech po nepovedené sezoně v roce 2008.

Pokračování 7 / 8 Martin Straka - Plzeň Martin Straka se nesmazatelně zapsal do dějin plzeňského hokeje jako kapitán, který přivedl západočeské mužstvo k historicky prvnímu titulu mistra extraligy. (Foto: Profimedia.cz) Co se v západočeské metropoli nepovedlo Josefu Řezníčkovi, to v roce 2013 zvládl Martin Straka. Hrající majitel oddílu přivedl Plzeň k historicky prvnímu titulu mistra a nesmazatelně se zapsal do klubové historie vítěznou brankou v prodloužení sedmého utkání na zlínském ledě. Jágr, Straka a spol. 5 Čechů, kteří zanechali nejvýraznější stopu v Pittsburghu Před další sezonou se pak dlouho rozhodoval, jestli ještě bude hrát, ale nakonec naskočil na led i v jednačtyřiceti letech a byl stále nesmírně platným hráčem. Po ročníku 2013/14 už dal ale hráčské kariéře definitivně sbohem a věnuje se řízení klubu. V roce 2016 si ke své práci přibral ještě trenéřinu, když na lavičce mužstva nahradil svého bratra Michala.

Pokračování 8 / 8 Jiří Dopita – Vsetín Legenda. V jednom slově je celá hokejová kariéra Jiřího Dopity. (Foto: MICHAL RŮŽIČKA/MF DNES/Profimedia.cz) První titul získal urostlý centr Jiří Dopita hned v první sezoně samostatné české soutěže v dresu Olomouce. Vrcholem jeho kariéry však bylo šest let strávených na Valašsku. Persony. 10 českých hokejistů s nejvyšším průměrem bodů na zápas v historii německé DEL Vsetín tehdy kraloval českému hokeji a bylo to také zásluhou Jiřího Dopity, který tým přivedl k pěti titulům a byl bezesporu nejvýraznější osobností extraligy. Hráčskou kariéru ukončil ve věku 43 let a až do konce sezony 2015/16 byl vlastníkem olomouckého klubu, který si pod jeho řízením vybojoval po letech účast i v extralize. Později se do Vsetína vrátil jako trenér.