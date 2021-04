Vůdci týmu. 6 nejlepších kapitánů v historii české hokejové extraligy

Během uplynulého více než čtvrtstoletí oblékly kapitánský dres v extraligových klubech desítky hokejistů. Někteří jen na pár zápasů, jiní se stali legendárními ikonami svých klubů. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete šestici (možná) „nejlepších“ kapitánů uplynulých osmadvaceti let. Jmen, která by se do tohoto výběru mohla dostat, je mnohem víc a pokud máte jinou představu, napište svůj názor do diskuse pod článkem.

Richard Žemlička – Sparta Praha

Dlouholetý kapitán hokejistů Sparty Richard Žemlička později zastával v klubu funkci trenéra starších dorostenců. (Foto: Robert Zlatohlávek/MF DNES/Profimedia.cz) Dvojnásobný vítěz české extraligy má doma ve vitríně ještě jednu cennou zlatou medaili. V roce 1990 získal titul v nejvyšší československé soutěži. Ve Spartě odehrál dvanáct roků a po skončení hráčské kariéry pracoval v klubu jako trenér. Posléze převzal do péče Karlovy Vary, v obou klubech ale skončil své angažmá předčasně. V aktuálním ročníku koučem sparťanské dvacítky a asistentem trenéra u reprezentace do 17 let.

Josef Beránek – Slavia Praha

Josef Beránek přivedl pražskou Slavii ke dvěma titulům mistra extraligy. (Foto: MICHAL SVÁČEK/MF DNES/Profimedia.cz) Pětinásobný mistr extraligy získal ve Slavii „jen“ dva tituly (2003, 2008). Další tři vyválčil Josef Beránek v devadesátých letech se Vsetínem. Jenže zatímco ve Vsetíně byl jednou z mnoha velkých hvězd, ve Slavii byl vůdčí osobností, která tým táhla dopředu. V pražském klubu strávil devět sezon a v roce 2010 ukončil kariéru.

Josef Řezníček – Plzeň

Josef Řezníček v Plzni na zlato nikdy nedosáhl. Přesto je klubovou legendou. (Foto: JIŘÍ BERVIDA/MF DNES/Profimedia.cz) Plzeňský rodák strávil v mateřském klubu třináct sezon, ale paradoxně se v něm zlaté medaile nedočkal. Tituly vybojoval v Olomouci a v Karlových Varech. Přesto je Josef Řezníček jednou z kapitánských ikon klubu. 11 hokejistů, kteří v české nejvyšší soutěži zvládli odehrát přes tisíc zápasů Byl malý postavou, ale velký svými výkony. I přes svůj výškový handicap patřil k nejlepším extraligovým obráncům. Fanoušci ostatních klubů ho pro jeho styl hry nesnášeli, což ovšem nesnižuje jeho velikost. Stal se prvním hokejistou, který v extralize odehrál víc než tisíc zápasů.

Miroslav Okál – Zlín

Ikona věrnosti. Miroslav Okál strávil celou kariéru ve zlínském dresu. (Foto: www.hokej.zlin.cz) Miroslav Okál se stal synonymem klubové věrnosti. Narodil se ve Zlíně, kde také s hokejem začínal. Celou svou kariéru, s výjimkou dvou let, které strávil na vojně v Topolčanech, hrával ve žlutomodrém dresu. Za Zlín odehrál 824 zápasů a v roce 2004 přivedl Berany k prvnímu titulu mistra České republiky. Hokeji dal sbohem v osmatřiceti letech po nepovedené sezoně v roce 2008.

Martin Straka - Plzeň Martin Straka se nesmazatelně zapsal do dějin plzeňského hokeje jako kapitán, který přivedl západočeské mužstvo k historicky prvnímu titulu mistra extraligy. (Foto: Profimedia.cz) Co se v západočeské metropoli nepovedlo Josefu Řezníčkovi, to v roce 2013 zvládl Martin Straka. Hrající majitel oddílu přivedl Plzeň k historicky prvnímu titulu mistra a nesmazatelně se zapsal do klubové historie vítěznou brankou v prodloužení sedmého utkání na zlínském ledě. Jágr, Straka a spol. 5 Čechů, kteří zanechali nejvýraznější stopu v Pittsburghu Před další sezonou se pak dlouho rozhodoval, jestli ještě bude hrát, ale nakonec naskočil na led i v jednačtyřiceti letech a byl stále nesmírně platným hráčem. Po ročníku 2013/14 už dal ale hráčské kariéře definitivně sbohem a věnuje se řízení klubu. V roce 2016 si ke své práci přibral ještě trenéřinu, když na lavičce mužstva nahradil svého bratra Michala.