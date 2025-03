Vůdci a tahouni. Toto jsou 4 nejdéle sloužící kapitáni v klubech NHL

Pokračování 2 / 5

4. Jamie Benn (Dallas Stars) – 12 sezon kapitánem

Příběh Jamieho Benna byl v sezoně 2014/15 jedním z nejsledovanějších v NHL. Útočník, jehož si Dallas vybral v roce 2007 až v pátém kole draftu jako 129. hráče v celkovém pořadí (skautům se nezdál na bruslích dostatečně rychlý), vyhrál kanadské bodování základní části soutěže a získal Art Ross Trophy.

Mnozí odborníci to považovali za náhodu a tvrdili, že kdyby se nezranil Sidney Crosby, Benn by nevyhrál. A byli i poměrně skeptičtí, když se mluvilo o tom, že by mohl v podobném duchu válet v další sezoně. Koneckonců, Benn vyhrál soutěž produktivity se ziskem 87 bodů (35+52), což bylo nejnižší skóre vítěze za posledních padesát let. Ale kanadský forvard všem pochybovačům zavřel ústa.

I v další sezoně se totiž propracoval mezi nejproduktivnějšími borce ligy. Po 82 odehraných zápasech v základní části soutěže měl na kontě 89 bodů za 41 gólů a 48 asistencí a byl klíčovou osobností Dallasu. Přestože od té doby šla jeho výkonnost mírně dolů, stále patří k velkým osobnostem NHL. I jeho zásluhou se občas mluví o Stars jako o týmu, který hraje nejatraktivnější hokej v zámořské lize.

Foto: Profimedia.cz