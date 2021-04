Vůdci a tahouni. Kanonýr Ovečkin a 3 další nejdéle sloužící kapitáni v klubech NHL

Být kapitánem týmu v NHL, to je pro každého hokejistu obrovská pocta. Drtivá většina hráčů prožije kariéru, aniž by vůbec mohla pomýšlet na „céčko“ na dresu. A pak jsou borci, kteří jako by se pro tuto funkci zrodili.