Všichni je chtějí. 10 nejlepších mladých hokejistů, o něž se strhne v letošním draftu NHL největší boj

Ty tam jsou doby, kdy si kluby z nejprestižnější hokejové soutěže na světě vybíraly téměř pravidelně v prvním kole aspoň jednoho českého hokejistu. Letos by to ale mělo klapnout, protože mezi nejžádanějšími mladíky figuruje i tuzemský talent. Už teď je víceméně jasno o elitní desítce hráčů, které si rozeberou kluby s přednostním právem volby. Všichni se v budoucnosti mohou stát nejzářivějšími hvězdami NHL. Jejich jména i hokejové příběhy najdete v následujících kapitolách.

10. Frank Nazar (USA) – Anaheim Ducks Někteří skauti prorokují, že by americký forvard Frank Nazar mohl jít v letošním draftu na řadu mezi prvními pěti, ale většina expertů ho řadí na přelom první a druhé desítky v celkovém pořadí. Stříbrný medailista z posledního světového šampionátu hráčů do 18 let se na turnaji blýskl v šesti zápasech devíti body za tři góly a šest nahrávek. Během celé dosavadní kariéry si ve všech týmech, v nichž působil, držel průměr více než jednoho bodu na zápas. Hokejové hvězdy a legendy. Toto je 42 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Rodák z Michiganu má skvělé periferní vidění, extrémně dobře bruslí a je stejně dobrý ve střílení branek jako v jejich přípravě pro spoluhráče. Existují všechny důvody věřit, že přechod k univerzitnímu hokeji, který ho čeká v příští sezoně, a následně mezi muže a do NHL, zvládne bez problémů. Foto: Profimedia.cz

9. Brad Lambert (Finsko) – Buffalo Sabres Podle jména byste asi neusuzovali, že je Brad Lambert finským hokejistou, ale opravdu reprezentuje zemi tisíce jezer a národnímu celku do 18 let pomohl k bronzovým medailím na mistrovství světa. Přestože se narodil ve Finsku, má také kanadské občanství. Jeho strýc Lane Lambert odehrál šest sezon v NHL a od příští sezony bude hlavním koučem New Yorku Islanders, kde v minulých čtyřech ročnících pracoval jako asistent trenéra. DRAFT NHL 2012: 9 podceněných hráčů, ze kterých vyrostly osobnosti soutěže Jeho synovec Brad by jednou mohl pod strýčkovým vedením hrát v NHL. O tom, že ho čeká skvělá hokejová budoucnost, nikdo nepochybuje. Dynamický forvard, který je špičkovým bruslařem a skvělým hráčem do kombinace, je s pukem na holi nesmírně nebezpečný. Do nejvyšší finské seniorské ligy naskočil už v sezoně 2019/20 a od té doby se mezi dospělými dokonale etabloval. Nemělo by to trvat dlouho a zabydlí se i v NHL. Foto: Profimedia.cz

8. Danila Jurov (Rusko) – Detroit Red Wings Co by to bylo za draft NHL, kdyby se v elitní desítce neobjevil alespoň jeden ruský hokejista. V tom letošním by to měl být útočník Danila Jurov. Momentálně osmnáctiletý talent nakoukl už v ročníku 2019/20 do KHL a odehrál tam 21 utkání v dresu Magnitogorsku. V uplynulé sezoně zvládl stejný počet zápasů a navíc 19 střetnutí v play-off. Stříbrný medailista z mistrovství světa hráčů do 18 let je výborným bruslařem a jen tak někdo ho od puku neodstaví. Když dostane trochu prostoru, je k nezastavení. Má šikovné ruce a přesnou střelu. Foto: Profimedia.cz

7. David Jiříček (Česká republika) – Ottawa Senators Je téměř jisté, že po čtyřech letech bude mít letos Česká republika zástupce v prvním kole draftu NHL. A dokonce v elitní desítce. Bude jím obránce David Jiříček. V sezoně 2019/20 se stal nejmladším debutantem v nejvyšší české soutěži. Odchovanec Plzně si během tohoto ročníku zahrál v týmu do 16 let i mezi juniory, naskočil do play-off za třetiligové Klatovy, ale také zvládl čtyři utkání v seniorské extralize. To první ho zařadilo na deváté místo mezi nejmladšími hráči v historii nejvyšší soutěže. Největší naděje. 3 čeští hokejisté, kteří by měli jít v letošním draftu NHL na řadu nejdříve V uplynulém ročníku dokazoval, že není náhodou považován za jeden z největších příslibů českého hokeje. Za Plzeň odehrál 29 utkání a posbíral 11 bodů (5+6). Na konci roku odjel na mistrovství světa juniorů, kde si však hned v prvním utkání vážně poranil kolenní vazy a musel na operaci. Do konce sezony se už na ledě neobjevil. Foto: Profimedia.cz

6. Joakim Kemell (Finsko) – Columbus Blue Jackets Finský útočník Joakim Kemell má za sebou parádní sezonu. Během ní vybojoval s výběrem Suomi do 18 let bronz na mistrovství světa a ve finské nejvyšší soutěži dospělých byl vyhlášen „Nováčkem roku“. V ročníku 2021/22 naskočil do 39 utkání, posbíral 23 bodů (15+8) a stal se nejlépe střílejícím debutantem sezony. 8 Čechů z loňského draftu NHL. Jak si talentovaní mladíci vedli v sezoně 2021/22? Talentovaného borce zdobí kreativita a pohotová střelba. Navzdory poměrně nevysoké postavě (176 cm) půjde na řadu hodně brzy. Někteří experti ho dokonce řadí mezi trojici nejvýše postavených hráčů v letošním draftu. Foto: Profimedia.cz

5. Matthew Savoie (Kanada) – Philadelphia Flyers Matthew Savoie bude jedním z nejlepších a nejžádanějších útočníků v letošním draftu. Jeho bratr Carter byl do NHL vybrán před dvěma lety jako 100. hráč v celkovém pořadí Edmontonem, ale do elitní zámořské ligy ještě nenakoukl. Matt by mohl NHL ochutnat dříve, byť je o dva roky mladší. Uplynulou sezonu strávil v juniorské lize WHL a v dresu celku Winnipeg Ice posbíral v 65 zápasech úctyhodných 90 bodů za 35 branek a 55 nahrávek. Dalších 12 bodů (6+6) přidal v play-off. Pokud se v následujícím ročníku neetabluje přímo v NHL a bude nadále působit v juniorské lize, může pokořit hranici padesáti nastřílených gólů. 13 nejlepších českých hráčů v historii draftů NHL. Přidá se k nim letos někdo další? S výškou pouhých 175 centimetrů sice na soupeře dojem asi neudělá, ale v hokejové chytrosti mu málokdo z jeho vrstevníků může konkurovat. Je to špičkový bruslař s rychlým startem, na ledě vypadá, že je naprosto neunavitelný. Mnoho skautů věří, že by jednou v NHL mohl pravidelně během sezony sbírat 80 až 90 bodů. Někteří tvrdí, že připomíná projevem Braydena Pointa a je vůbec nejlepším útočníkem v letošním draftu. Foto: Profimedia.cz

4. Šimon Nemec (Slovensko) – Seattle Kraken Zřejmě nejlepším obráncem letošního draftu NHL bude Slovák Šimon Nemec. Obousměrný bek velmi dobře hraje přesilovky, má na výborné úrovni bruslení a hodně vysoké hokejové IQ. Talentovaný zadák v minulé sezoně v dresu Nitry nasbíral 26 (1+25) bodů ve 39 zápasech základní části. V play-off měl na kontě 17 (5+12) bodů v 19 zápasech. Nemec také letos reprezentoval Slovensko na olympijských hrách a na světových šampionátech juniorů i dospělých. Foto: Profimedia.cz

3. Juraj Slafkovský (Slovensko) – Arizona Coyotes Když to trochu přeženeme, bude to letos „slovenský draft NHL“. V elitní desítce by se totiž mohli objevit dva borci ze země pod Tatrami. Vedle zadáka Šimona Nemce bude mimořádný zájem i o Juraje Slafkovského. Osmnáctiletého rodáka z Košic dokonce některé prognózy řadí i na první místo letošního výběru. Trefy vedle. Patrik Štefan a 11 dalších nejhorších výběrů v draftech NHL od roku 1980 Slafkovský se velmi záhy přesunul z východního Slovenska na západ. Už jako čtrnáctiletý odešel do Rakouska a následně zamířil do Českých Budějovic. V roce 2019 se vydal na sever Evropy a zakotvil v TPS Turku, kde má podepsaný kontrakt i na příští ročník. V tom minulém už stačil odehrát 31 utkání v nejvyšší soutěži dospělých a zaznamenal deset bodů (5+5), dalších 18 zápasů a sedm bodů (2+5) si připsal v play-off a podepsal se pod zisk stříbrných medailí. Stihl také odehrát mistrovství světa dvacítek, olympijský turnaj v Číně, kde byl nejproduktivnějším hráčem i nejlepším střelcem turnaje, a ve skvělém světle se prezentoval na nedávném světovém šampionátu dospělých. Foto: Profimedia.cz

2. Logan Cooley (USA) – New Jersey Devils Hned po draftu v roce 2021 se začalo mluvit o tom letošním a v souvislosti s nejvýše postavenými mladíky padalo i jméno Logana Cooleyho. Rodák z Pittsburghu je produktem amerického národního hokejového programu a je to jeden z generačních talentů. Bruslař s raketovým zrychlením a brilantním myšlením je hnacím motorem i mozkem každého týmu, v němž hraje. Cooleyho by chtěl mít kádru nejeden manažer, vypadá to ale, že skončí v New Jersey, které bude mít v draftu právo druhé volby. Foto: Profimedia.cz