Všichni je chtějí. 10 excelentních mladých hokejistů, o něž se strhne v letošním draftu NHL největší boj

Část 1 / 11



Vypadá to, že jsou zpátky doby, kdy si kluby z nejprestižnější hokejové soutěže na světě vybíraly téměř pravidelně v prvním kole aspoň jednoho českého hokejistu. V minulých dvou letech to klaplo a letos bychom se českého talentu mezi prvními dvaatřiceti mladíky mohli také dočkat. Mezi prvními deseti volbami to ale velmi pravděpodobně nebude. Už teď je víceméně jasno o elitní desítce hráčů, které si rozeberou kluby s přednostním právem volby. Všichni se v budoucnosti mohou stát nejzářivějšími hvězdami NHL. Jejich jména i hokejové příběhy najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Cole Eiserman (USA) Colea Eisermana, zlatého a stříbrného medailistu ze světových šampionátů hráčů do 18 let, většina odborníků tipuje jako jednoho z mladých talentů, jenž by měl jít v letošním draftu na řadu už v prvním kole. Levé křídlo, které oslaví v srpnu 18. narozeniny, je součástí programu pro výchovu nejnadanějších hráčů. Od příští sezony bude působit v celku bostonské univerzity v soutěži NCAA, ale není úplně vyloučeno, že by se mohl premiérově objevit také v NHL. Nezastavitelní! 11 hokejistů, kteří nasázeli ve své první sezoně v NHL nejvíc gólů Na posledních dvou turnajích mistrovství světa osmnáctek patřil pokaždé k nejlepším hráčům amerického výběru. Loni se stal s devíti brankami nejlepším střelcem, letos jich nasázel v sedmi zápasech stejný počet. Eiserman pochází z hokejové rodiny, v níž kromě otce působili alespoň v juniorských soutěžích i jeho tři bratři a dvojče Caden, ale také dva bratranci. On však má evidentně největší talent a mohl by být prvním z početné familie, kdo se objeví v elitní zámořské lize. Eiserman je skvělým střelcem, který však není platný jen v ofenzívě, ale umí se velmi účinně zapojovat do obranné činnosti. Nebojí se fyzických střetů, dokonce se dá říct, že je vyhledává, takže je pro každého protivníka nesmírně nepříjemným a nebezpečným soupeřem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Zeev Buium (USA) Stejně jako Cole Eiserman je také obránce Zeev Buium produktem amerického národního programu rozvoje hokejových talentů. Kromě zlaté medaile z loňského mistrovství světa hráčů do 18 let už má ve sbírce cenných kovů také ten nejcennější z letošního šampionátu juniorů. Produktivní zadák byl na turnaji nejlépe střílejícím bekem a také nejlepším hráčem v +/- bodování. Sezonu 2023/24 strávil v soutěži NCAA v dresu denverské univerzity a ve 42 zápasech nasbíral do statistik 50 bodů za 11 gólů a 39 asistencí. Hokejové hvězdy a legendy. Toto je 25 nejlepších rodilých Američanů v historii NHL Před třemi lety byl do NHL draftován jeho bratr Shaim, po němž ve druhém kole sáhl Detroit. V nejkvalitnější zámořské soutěži si ale dosud nezahrál. To Zeev by do NHL mohl možná naskočit už v příštím ročníku. Předpoklady pro to má. Je nesmírně silný na puku a má úžasně šikovné ruce, je kreativní, dokáže skvěle číst hru a výborně bruslí. Má všechny předpoklady, aby se z něj v budoucnosti stala jedna z hvězd ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Konsta Helenius (Finsko) O tom, jak mimořádným talentem je finský útočník Finsta Helenius, svědčí fakt, že byl letos nominován do tří národních týmů různých věkových kategorií. Na přelomu roku odehrál sedm utkání na světovém šampionátu juniorů, před pár týdny hrál na mistrovství světa hráčů do 18 let a nyní je členem výběru Suomi na turnaji seniorů v Praze. DRAFT 2012: 15 „podceněných“ hráčů, kteří se dokázali prosadit v NHL Spolu se svým starším bratrem Kallem je hráčem Jukuritu, kde už od 16 let pravidelně nastupuje v nejvyšší soutěži dospělých. V sezoně 2023/24 nasbíral v 51 zápasech 36 bodů (14+22), dalších šest bodů si zapsal do statistik v šesti duelech v play-off a stal se (stejně jako loni) nejproduktivnějším mladým hráčem v lize. Helenius je agilním a nesmírně kreativním hráčem s šikovnýma rukama a výbornými střeleckými schopnostmi. Má všechny předpoklady, aby jednou patřil k ozdobám kluzišť v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Anton Silajev (Rusko) Dvoumetrový obr Anton Silajev má za sebou premiérovou sezonu v KHL a navzdory tomu, že její větší část absolvoval jako sedmnáctiletý, vedl si v ní v dresu Torpeda Nižnij Novgorod velice dobře. To také nenechalo v klidu zámořské skauty, takže na jeho volbu cílí v letošním draftu NHL nejeden klub. Nevyšlo to. Patrik Štefan a další nejméně povedené první výběry v draftech NHL Na NHL má skvělé fyzické předpoklady – je silný, nebojí se osobních soubojů, ale navzdory dvěma metrům výšky a téměř metráku živé váhy je na bruslích obdivuhodně rychlý a obratný. Navíc je to rozená vůdčí osobnost, která tvrdě pracuje pro tým. V Nižném Novgorodu má podepsanou smlouvu do roku 2026, ale kdo ví, zda se po draftu nevydá na zkušenou do zámoří, kde by rovnou mohl hrát nejprve ve farmářském týmu mezi dospělými v AHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. Berkly Catton (Kanada) To by bylo, aby se mezi první desítkou letošního draftu NHL neobjevil kanadský forvard Berkly Catton. Všechny prognózy expertů to zatím předpovídají. Má za sebou totiž fantastickou sezonu v juniorské lize WHL. V 68 zápasech dokázal nastřílet 54 branek a k nim přidal 62 asistencí. Je to rychlý a kreativní hráč s výbornou přihrávkou, přesnou střelou a vůdčími schopnostmi. Z loňského mistrovství světa hráčů do 18 let má doma bronzovou medaili, ke které přispěl v sedmi duelech čtyřmi body (1+3). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. Cayden Lindstrom (Kanada) Útočník Cayden Lindstrom je považován za mimořádný kanadský hokejový talent. Skoro dvoumetrový a téměř metrák vážící osmnáctiletý pořízek má za sebou dvě kompletní sezony v juniorské lize WHL a v ročníku 2023/24 se může pochlubit průměrem více než jednoho budu na utkání. Díky fyzickým dispozicím má mimořádně tvrdou (a také přesnou) střelu, disponuje ale také velmi šikovnýma rukama a navzdory obrovité postavě dokáže na ledě vyvinout slušnou rychlost i akceleraci. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Sam Dickinson (Kanada) Jen necelý měsíc před draftem oslaví 18. narozeniny kanadský obránce Sam Dickinson. Urostlý, ofenzivně laděný bek, hrál v sezoně 2023/24 i v té předchozí v celku London Knights v juniorské soutěži OHL, kde patřil k největším osobnostem. V nedávno skončeném ročníku se blýskl průměrem více než jednoho bodu na utkání, když v 68 zápasech zaznamenal 18 gólů a 52 asistencí. Výborný bruslař s kouzelnýma rukama a kreativním myšlením je excelentním nahrávačem, po němž pase v draftu NHL nejeden klub. Drtivá většina prognóz mu předpovídá místo v elitní desítce, mnoho z nich mezi prvními pěti volbami. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Arťom Levšunov (Bělorusko) Tři běloruští hráči byli dosud vybráni v prvním kole draftu NHL. Nejvýše byl v roce 1996 obránce Ruslan Salej, jehož si jako devátého vybral Anaheim, o tři roky později sáhl Pittsburgh jako po 18. v celkovém pořadí po Konstantinovi Kolcovovi a naposled se tak stalo v roce 2003, kdy Montreal ulovil Andreje Kosticyna. Ale už loňský draft napověděl, že o běloruské hráče je v NHL zájem a zámořští skauti že tamní mladíky bedlivě sledují. Výběrem v roce 2023 jich totiž prošlo pět, což bylo o dva borce víc, než mělo Německo a jen o dva méně než Česká republika. Tehdy to byli „bezejmenní“ mladíci. 19 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let Nyní se zdá téměř jisté, že Bělorusko zaznamená v letošním draftu rekordní postavení svého talentu. Urostlý zadák Arťom Levšunov by totiž mohl jít na řadu už mezi první trojicí. Sezonu 2023/24 strávil už jako svou druhou v zámoří. Nejprve hrál ze Green Bay Gamblers v lize USHL a letos nastupoval v dresu michiganské státní univerzity v soutěži NCAA. Zaujal stabilními a kvalitními výkony a slušnou produktivitou. Má šikovné ruce, dobrou střelu i nahrávku a nemalé bruslařské schopnosti. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Ivan Děmidov (Rusko) Ruský útočník Ivan Děmidov má sice teprve 18 let, ale už v ročníku 2022/23 si odbyl debut v Kontinentální hokejové lize. Také v nedávno skončené sezoně se v KHL objevil, hlavně však válel v mládežnické obdobě KHL, tedy v soutěži MHL. V ročníku 2023/24 byly jeho výkony jako z jiné planety. Ve 30 zápasech základní části zaznamenal 60 bodů (23+37) a v play-off posbíral v 17 utkáních 28 bodů (11+17). 7 Čechů z loňského draftu NHL. Jak si talentovaní mladíci vedou v aktuální sezoně? Podle mnoha expertů je Děmidov výjimečným talentem a do NHL by v jeho podobě mohl přijít nový Ovečkin, Malkin či Panarin. Na ledě se pohybuje absolutně uvolněně, skvěle bruslí, je mimořádně kreativní, a když spojí hlavu s rukama, dokáže vykouzlit překvapivou či geniální nahrávku, nebo přesnou a nečekanou střelu. Kdo by nechtěl takového hráče v mužstvu? V NHL si ale možná budou na potenciální hvězdu nějaký čas počkat. Talentovaný borec do zámoří asi nebude spěchat. V Petrochradu má smlouvu ještě na příští sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Macklin Celebrini (Kanada) Absolutně nikdo nepochybuje o tom, že jako první půjde v letošním draftu NHL na řadu kanadský centr Macklin Celebrini, který oslaví 18. narozeniny jen pár dní před výběrem v Las Vegas. Bronzový medailista z loňského světového šampionátu osmnáctek posbíral v sezoně 2023/24 snad všechna ocenění v soutěži NCAA, která mohl. Hráč bostonské univerzity nasbíral v 38 zápasech 64 bodů (32+32) se stal nejlepším nováčkem i hráčem roku. Mají našlápnuto ke slávě? 15 hráčů do 21 let z NHL, ze kterých (vy)rostou hvězdy elitní zámořské ligy Před rokem prošel draftem NHL jeho starší bratr Aiden, po němž sáhl v šestém kole Vancouver, Macklin je však mnohem těžším hokejovým kalibrem. Excelentní střelec, který má kouzelně obratné a šikovné ruce, je vynikajícím a rychlým bruslařem, jenž ale kromě excelentních ofenzivních schopností významně pomáhá i v defenzivní činnosti. Už nyní je to borec, který by mohl naskočit do NHL, a nejspíš se tak také už v nadcházejícím ročníku stane. Foto: Profimedia.cz