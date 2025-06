Všechno nejlepší! 3 největší esa v historii NHL, která se narodila 12. června

Pokračování 3 / 4

2. Wade Redden (Kanada) – 48 let

Bilance v NHL: 1023 zápasů – 457 bodů (109+348)

Bilance v play-off: 106 zápasů – 49 bodů (13+36)

Kanadský obránce Wade Redden býval vzorem konzistentních výkonů. Platilo to od poloviny 90. let minulého století až do roku 2008, kdy hrával v dresu Ottawy Senators a pomohl týmu během deseti sezon devětkrát do play-off. Pak přišel přestup do New Yorku Rangers, kde podepsal lukrativní šestiletou smlouvu, ale v novém působišti rychle vyhasl a zapadl do průměru (a později do podprůměru) soutěže.

Jeho výkony byly natolik bídné, že v sezoně 2010/11 - a také v té následující - hrál navzdory milionům, jež mu kontrakt zajišťoval, jen v nižší soutěži AHL. V ročníku 2012/13 se ještě pokusil o návrat do NHL, ale v St. Louis odehrál jen 23 utkání a klub ho vytrejdoval do Bostonu, kde po šesti střetnutích ukončil kariéru. Ve statistikách měl sečteno a podtrženo přes tisíc utkání a více než 450 bodů. V ročníku 2005/06 byl nejlepším hráčem v NHL podle počtu plusových bodů v +/- bodování.

Foto: Profimedia.cz