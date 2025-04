Vše pro úspěch a medaile. Připomeňte si 10 největších podvodů v dějinách sportu

Podvody a podvodníci patří ke sportu stejně neodmyslitelně jako bílá čepice z pěny na dobré pivo. Vždycky tu byli, jsou tady a dozajista nezmizí ani v budoucnosti. Zatímco o budoucích podvodnících toho moc napsat nedokážeme, o těch, kteří fixlovali v minulosti, to jde. V následujících kapitolách najdete deset sportovců, které víc než jejich výkony proslavily podfuky.

Přes noc se stal z hrdiny největší padouch. Johnson přišel o rekord i o medaile. Po dvouletém zákazu závodění se pokusil o návrat na dráhu, ale dopadlo to neslavně – další dopingovou aférou.

Kanadský sprinter Ben Johnson zvítězil na olympiádě v roce 1988 na stovce fantastickým časem 9,79 sekundy a porazil svého největšího rivala Carla Lewise. Radost mu vydržela jen do chvíle, než se jeho vzorek moči ocitl v laboratoři, kde v něm byly objeveny zakázané steroidy.

Podvod se však provalil a začalo vyšetřování. Porota nakonec nikoho neobvinila z trestného činu, konečný verdikt byl ale tvrdý - doživotní zákaz činnosti a nemožnost vstoupit do Síně slávy. Na druhou stranu, svým způsobem jsou hoši slavnější, než kdyby tehdy v roce 1919 Světovou sérii vyhráli…

Událost vešla do historie jako „Black Sox Scandal“ a šlo v ní o velké peníze. Za vším byly sázky a mafie, která podplatila sto tisíci dolary osm hráčů Chicaga White Sox, kteří se na hřišti měli přičinit o to, aby favorizovaný tým v souboji s celkem Cincinnati prohrál.

V baseballu neexistuje větší událost než finále Světové série. Kdo by v ní chtěl prohrát, že ano? Přesto se takový tým našel.

Collins skončil v desátém kole duelu jako poražený s naprosto rozmašírovaným obličejem a poškozenou oční rohovkou. Na oko už nikdy dobře neviděl a jeho boxerská kariéra po tomto střetnutí skončila. Lewis přišel načas o trenérskou licenci a Collins devět měsíců po souboji zemřel ve věku 22 let při autohavárii, když jeho vůz sjel z útesu. Jeho rodinní příslušníci dodnes tvrdí, že šlo o sebevraždu.

Box je brutální sport, ale když se nad tím jeden zamyslí, může být klidně ještě brutálnější. Stačí odstranit z rukavic vycpávky a rány do soupeřovy kebule jsou jako údery kladivem. Takto vypomohl svému svěřenci Luisi Restovi v roce 1983 v souboji s Billym Collinsem do té doby uznávaný trenér Panama Lewis.

Elektronické zařízení hlásilo zásah, i když se soupeře hrot ani nedotkl. Trik mu ale nakonec nevyšel. Soupeřům bylo divné, že Onišenko získává zásahy za šermování do vzduchu, iniciovali kontrolu kordu, podvod byl objeven a Sovět byl diskvalifikován z her.

Na rozdíl od disciplín, v nichž lze výkon sportovce přesně změřit, je krasobruslení plně v moci subjektivního hodnocení panelu rozhodčích. Krasobruslaři a krasobruslařky tak vlastně nesoutěží mezi sebou navzájem, ale snaží se každý sám udělat co nejlepší dojem na posuzovatele.

Pokračování 8 / 11

Rosie Ruizová

Spadla klec. Policisté odvádějí běžkyni Rosie Ruizovou poté, co vyšel najevo její podvod během maratonu v Bostonu. (Foto: Profimedia.cz)

Kdo se zdravým rozumem by chtěl běžet celý maraton, že ano? Proč si trošku neulevit a z porce 42 kilometrů neukrojit nějaký ten kiláček? Američanka kubánského původu Rosie Ruizová v roce 1980 nejspíš přišla na něco takového a nezůstala jen u představ, nýbrž nápad zrealizovala.

Odstartovala do maratonu v bostonských ulicích, pak ale hbitě vklouzla do metra a dopravila se do blízkosti cíle, kde postávala mezi diváky a trpělivě čekala. Když se blížily její soupeřky, vyběhla z davu a jako první protrhla cílovou pásku ve skvělém čase.

Její vítězství nemělo dlouhého trvání. Na podvod se přišlo, z výsledků bylo její jméno vymazáno a prvenství připsáno Kanaďance Jacquelin Gareauové.