Vrátí se zpátky do Viktorky? 3 hráči Plzně, kteří hostují v zahraničí

Na podzim ročníku 2022/23 zazářil v barvách Bohemians. Dal devět branek, přidal dvě nahrávky a byl v kurzu. Psalo se o zájmu Slavie, Roman Květ ale nakonec odešel do Plzně. Ve Viktorkce začal dobře, nastupoval v základu a dal i dvě branky, letos ale přidal jediný zápas a odešel do Turecka. Šestadvacetiletý záložník hostuje v Sivassporu, v aktuálním ročníku turecké ligy si připsal 22 startů a dal jeden gól.

Pokračování 4 / 5

Adam Vlkanova (Chorzów)

Jednou nohou byl už ve Slavii, nakonec ale na startu loňského ročníku přišel do Plzně. Ihned se dostal do základní sestavy, hrál Ligu mistrů, nakoukl i do reprezentace. Zkrátka pohádka. Jenže v případě Adama Vlkanovy netrvala dlouho. Devětadvacetiletý ofenzivní záložník, jenž dal v minulé sezoně čtyři góly a přidal tři nahrávky, na podzim zasáhl jen do osmi zápasů, většinou pouze střídal a v zimě odešel do Polska. V Chorzówě si drží místo v základu.

Foto: Profimedia.cz