Vrátí se na scénu? Podívejte se, které extraligové kluby by mohl posílit Jakub Kovář

Třiatřicetiletý Jakub Kovář byl řadu let oporou Jekatěrinburgu. V Rusku načal i letošní sezonu, vinou zdravotních problémů ale své angažmá ukončil. Co bude dál, to nyní netuší. Pokud to ale bude možné, tak by se ještě rád postavil mezi tři tyče - klidně i v Tipsport extralize. O kterých klubech se v zákulisí mluví? Kam by Kovář mohl teoreticky zamířit? Podívejte se.

Foto: Profimedia.cz