Vrátí se ještě do Edenu? 6 zahraničních hráčů Slavie, kteří hostují v jiných klubech

Ve Slavii není místo pro všechny. Sešívaní pravidelně posílají řadu hráčů na hostování do českých i zahraničních klubů. Na hostování je aktuálně i šest slávistických cizinců. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Třiadvacetiletý slovenský reprezentant byl jednou z opor Slovácka. Jenže v Uherském Hradišti už nechtěl pokračovat a v zimě se dohodl na přestupu do Slavie. Ta jej obratem poslala hostovat do Mladé Boleslavi, Michal Tomič ale pevné místo v sestavě týmu z města Škody nemá. O flek v Edenu bude muset pořádně bojovat.

Sešívaní jej před dvěma lety vyfoukli Spartě. Byl okolo toho pořádný poprask, jenže srbský rychlík se v Edenu neprosadil tak, jak se čekalo. Na startu letošního ročníku odešel hostovat do Baníku, ve kterém odehrál povedený podzim. Na jaře se ale ostravský celek hodně trápí a v ideální pohodě není ani sedmadvacetiletý Srdjan Plavšic. Co s ním bude dál?

Ligový životopis Ubonga Ekpaie je hodně pestrý. Začínal v Liberci, pak byl ve Zlíně, odkud přišel do Plzně. Viktorka jej poslala hostovat do Českých Budějovic a v létě roku 2021 se nečekaně objevil ve Slavii. V Edenu se ale příliš neprosadil, hostoval v Baníku a teď je v Mladé Boleslavi. Za tu sedmadvacetiletý africký fotbalista odehrál 12 ligových zápasů, na gól ovšem čeká.

Senegalský útočník dal na podzim pět branek v druholigovém Táborsku, odkud jej v zimě vytáhla Slavia. Babacar Sy ovšem v Edenu nezůstal a putoval na hostování do Teplic. V týmu ze Stínadel sbírá první ligové zkušenosti a na kontě má i první vstřelenou branku. V létě se dvaadvacetiletý forvard pokusí zabojovat o místo v sešívaných barvách.

Moses Usor (Nigérie, Linec)

Jednadvacetiletý nigerijský rychlík si v letní přípravě vybojoval místo ve slávistickém kádru a během podzimu dal za sešívané čtyři branky. Ukázal veliký potenciál, v zimě však odešel hostovat do Lince. Za ten se zatím neprosadil, v Rakousku by měl ale zůstat. Hostování má totiž na rok, pak ho může LASK koupit za 50 milionů korun plus další procenta z prodeje.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia