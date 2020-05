Vrátí se Jaromír Jágr do extraligy? Podívejte se, ve kterých klubech by mohl hrát

Jaromír Jágr v uplynulém ročníku válčil v extralize s Kladnem, záchranu ale nevybojoval a s Rytíři spadl zpátky do Chance ligy. Přesto existuje malá naděje, že osmačtyřicetiletého útočníka uvidíme i v příštím extraligovém ročníku. Ve kterých klubech by to mohlo být? Trochu jsme si zaspekulovali a pět možných adres, na nichž by se Jágr mohl objevit, najdete´v následujících kapitolách. Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia

Oceláři Třinec Favorit číslo jedna. Pokud se Jágr do extraligy formou střídavých startů skutečně vrátí, mohlo by to být v barvách Ocelářů. Ti jej měli na soupisce už v sezoně 2017/18, tehdy ale třinecký dres neoblékl. Ve Slezsku se ale s myšlenkou na zisk Jágrových služeb stále nerozloučili. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia

Kometa Brno Zatím to jsou jen čiré spekulace, ale proč by se nemohl objevit i v Kometě? Brno je hokejovým městem a Kometa patří k nejsilnějším klubům extraligové scény. Navíc by se znovu potkal s Tomášem Plekancem. Foto: MICHAL ŠULA / MAFRA / Profimedia

Sparta Praha Pokud by se Jágrovi nechtělo daleko dojíždět, tak je Sparta ideálním řešením. Pražský klub hraje své domácí zápasy v O2 areně, která by díky němu byla pravidelně zaplněná. Sparta umí získat velká jména, zkusí přivést i Jágra? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Mountfield HK Další extraligový klub, který na svou soupisku dokáže přivést zajímavá jména. V Hradci Králové už působí Marek Mazanec, Petr Zámorský, Radek Smoleňák či Petr Koukal, ovšem Jágr, to by byla pořádná pecka. Tím spíš, když klub vede Vladimír Růžička, se kterým toho legendární osmašedesátka tolik zažila. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia