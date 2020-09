Vrátí se Hrošovský z Genku do Fortuna ligy? Podívejte se, které kluby o něj mají zájem

Patrik Hrošovský byl před svým odchodem do Genku jedním z nejlepších hráčů ligy. Patřil ke klíčovým personám plzeňské Viktorky, v Lize mistrů dal gól i Realu Madrid a před rokem slovenský reprezentant zamířil za 130 milionů korun do Genku, se kterým podepsal smlouvu do roku 2024. Jenže letos osmadvacetiletý záložník v Belgii nehraje a zřejmě se vrátí domů. Které kluby o něj mají zájem? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Slavia Praha Zdá se, že Hrošovský má aktuálně nejblíže do Slavie. Sešívaným vyšel vstup do ligy a brousí si zuby na postup do Ligy mistrů. O klíčové hráče z Edenu je však zájem v zahraničí a vedení pražského klubu proto hledá posily, které by je mohly nahradit. Slovenský záložník by se trenéru Trpišovskému náramně hodil. Foto: Profimedia.cz

Sparta Praha V zákulisí se spekulovalo také o tom, že Hrošovského láká Sparta. Tým trenéra Václava Kotala během léta hodně dobře posílil, do Prahy dorazili Ondřej Čelůstka nebo Ladislav Krejčí, tím ale příchody do klubu zřejmě nekončí. Letenští stále krouží okolo Davida Pavelky z Kasimpasy, údajně se však zajímají také o Hrošovského. Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia