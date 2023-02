Vrátí se Hanousek? 4 hráči, které by pak Sparta mohla využít na levém kraji obrany

Sparta má aktuálně v kádru tři kvalitní hráče, které trenér Brian Priske může využít na levém kraji obrany. A to k nim možná ještě přibude čtvrtý. Více se dočtete v následujících kapitolách.

Ve Spartě je druhým rokem. V premiérové sezoně toho vinou zdravotních problémů moc nenahrál, letošní podzim měl ale velmi dobrý. Osmadvacetiletý dánský obránce dal v patnácti duelech dva góly a přidal osm asistencí. Dokonce je nejlepším nahrávačem ligy a v zimě zaujal francouzský klub Remeš, který za něj nabízel 40 milionů korun. Höjer s nabídkou souhlasil, Sparta jej ale nakonec nepustila. Na jaře se do hry ještě nedostal.

Sparta v zimě přivedla čtyři zahraniční posily. Kaan Kairinen už se usadil v základní sestavě, do všech jarních duelů zasáhl Awer Mabil a po jednom startu přidali Qazim Laci s Dmitrije Kamenovičem. Srbský bek, jenž dorazil na hostování z Lazia Řím, byl však na hřišti jen patnáct minut v duelu s Olomoucí a další šanci už nedostal. Dvaadvacetiletý Kamenovič může hrát na levém kraji obrany i na stoperu, na Letné to ale bude mít složité.

Matěj Hanousek

Nečekané jméno. Matěj Hanousek ze Sparty hostoval v tureckém Gaziantepu, ve kterém nastupoval pravidelně. Jenže po zemětřesení v Turecku se vrátil domů a čeká, co s ním bude dál. „Právníci leží v papírech a zjišťují, jaké jsou možnosti, protože hostuju. Řeší se, jestli můžu jít z hostování na hostování,“ uvedl devětadvacetiletý bek v pořadu Footcast. Klidně se může stát, že se vrátí na Letnou, tam by ovšem moc šancí nejspíš nedostal. „Pro mě připadá v úvahu Sparta a Jablonec. Sparta mě asi nebude chtít, ale Jablonec je pro mě ideální volba do konce sezony. Ještě bych přemýšlel o Liberci z důvodu trenéra Kozla,“ dodal.

