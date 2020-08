Vrátí se Gebre Selassie domů? Toto je 5 klubů Fortuna ligy, do kterých by mohl zamířit

Theodor Gebre Selassie je od roku 2012 hráčem Brém. Po sezoně mu ale končí smlouva a německou Bundesligu tak nejspíš opustí. Kam se poté třiatřicetiletý bývalý reprezentant vydá? Jednou s možností je návrat do Fortuna ligy. Pět klubů, do nichž by teoreticky mohl zamířit, najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz

Slavia Praha Gebre Selassie na sebe upoutal pozornost v Jihlavě, odkud v roce 2007 zamířil do Slavie. V sezoně 2007/08 odehrál za sešívané devět zápasů a byl součástí mistrovského týmu, za který si připsal dva starty i v další sezoně. Našlo by se pro něj v Edenu znovu místo? Zahraniční kluby mají zájem o oba současné krajní obránce Slavie, tedy jak Vladimíra Coufala, tak i Jana Bořila. Gebre Selassie by tak teoreticky mohl jednoho z nich nahradit. Foto: Profimedia.cz

Sparta Praha Když je řeč o takovém jménu jako je Gebre Selassie, je třeba zmínit i Spartu. Ta letos přivedla zpátky Ladislava Krejčího, má i Ondřeje Čelůstku a láká také Davida Pavelku. Příchod Gebreho by tak nemusel být utopií. Foto: Profimedia.cz

Viktoria Plzeň Ve hře by mohla být i Plzeň. Davida Limberského by měl sice výhledově nahradit Matěj Hybš, s Radimem Řezníkem by se ale Gebre Selassie klidně mohl porvat o místo v sestavě. Viktorka má navíc pohárové ambice a chce hrát o titul, což by pro hráče byla zajímavá motivace. Foto: Profimedia.cz

Slovan Liberec Když Gebre Selassie v průběhu sezony 2008/09 Slavii opustil, zamířil do Liberce. Pod Ještědem nakonec vydržel čtyři roky a v roce 2012 byl jedním z klíčových hráčů tehdejší mistrovské party. Vrátit se do Slovanu by pro něj mohlo být lákavé. Foto: Profimedia.cz