Vrátí se Citizens na trůn? Guardiola v létě přivedl brankářskou jedničku, či oporu AC Milán

Španělský kouč se ve svém realizačním týmu obklopil zajímavými osobnostmi, trenérský štáb v létě doplnil třeba bývalý obránce Kolo Touré, nebo někdejší asistent Jürgena Kloppa v Liverpoolu Pep Lijnders. Došlo ale také na emotivní loučení, kádr Manchesteru definitivně opustil zkušený obránce Kyle Walker, a především dlouholetý mozek zálohy Kevin De Bruyne. Nahradit je má pětice zatím představených posil, jejichž profily najdete v následujících kapitolách.
Marcus Bettinelli
Třiatřicetiletý brankář jde tak nějak ve stopách Willyho Caballera, coby věčné dvojky předních anglických klubů. Uplynulé čtyři roky totiž strávil na lavičce či tribuně londýnské Chelsea, za kterou během tohoto období odchytal jediné soutěžní utkání. O mnoho lepší to, co se zápasového vytížení týče, zřejmě nebude ani v Manchesteru, někdejší opora Fulhamu však týmu může nabídnout jistotu a zkušenosti v rámci tréninkového procesu.
James Trafford
Dvaadvacetiletý mladík v Manchesteru prošel mládežnickou akademií, odkud před dvěma lety zamířil do Burnley, se kterým coby jednička zažil sestup z Premier League i následný návrat zpět. Nyní se bezmála dvoumetrový dlouhán vrací zpátky do mateřského klubu, který za něj zaplatil přes 30 milionů eur. V mužstvu Pepa Guardioly se má stát nástupcem dlouholeté opory Edersona. V nové sezoně zatím odchytal oba ligové zápasy, v nichž Citizens vynulovali Wolves a následně doma padli s Tottenhamem.
Rayan Cherki
Talentovaný francouzský křídelník byl již delší dobou na radaru řady předních evropských klubů. Odchovanec Lyonu dosud zářil výhradně v barvách svého mateřského klubu, kterému v uplynulé sezoně pomohl ve všech soutěžích dvanácti góly a dvaceti asistencemi. V létě se pak dočkal vytouženého zahraničního přestupu a za 36 milionů eur posílil Manchester City. V jeho dresu se trefil hned v prvním ligovém utkání po osmi minutách na hřišti. Zápas proti Spurs, do nějž poprvé nastoupil od začátku, se mu ale příliš nevyvedl a ze hřiště odcházel už v 54. minutě.
Rayan Aït-Nouri
Rodák z Francie, který na seniorské úrovni reprezentuje Alžírsko, má s Premier League bohaté zkušenosti, když uplynulých pět let strávil ve Wolverhamptonu. Tam se vyprofiloval v jednoho z nejnadějnějších levých obránců v lize a ve čtyřiadvaceti letech se tak letos v létě stěhoval do ambiciózního mužstva Citizens, kteří jej vykoupili za zhruba 37 milionů eur. Nastoupil zatím do obou ligových duelů, otázkou však je, jestli a jak jeho zápasové vytížení ovlivní blížící se návrat zraněného Joška Gvardiola.
Tijjani Reijnders
Sedmadvacetiletý Holanďan má být tím, kdo ve středu zálohy Citizens pomůže nahradit Kevina De Bruyneho. Odchovanec Zwolle léta zářil v nizozemské lize v barvách Alkmaaru, jeho hodnota následně prudce stoupla po přestupu do AC Milán, kde byl v uplynulých dvou letech základním stavebním kamenem záložních řad. V létě si jej tak vyhlédl trenér Guardiola a City do Itálie výměnou za něj poslali 55 milionů eur. Investice se zřejmě vyplatila, Reijnders totiž již v přípravě vykazoval solidní produktivitu a blýskl se hned v prvním ligovém duelu proti Wolves, v němž jeden gól sám vstřelil a na další přihrál.
