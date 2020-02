Vousatá historie. 5 hráčů, kteří před 13 lety dovedli hokejovou Spartu k poslednímu titulu

Třináct let. Tolik už uplynulo od posledního titulu hokejové Sparty. (Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia)

Je to už třináct let, co hokejová Sparta naposledy vyhrála extraligu. Do play-off tehdy šla až ze čtvrté pozice, ve vyřazovací fázi si ale smlsla na Zlínu, stejně suverénně přejela Liberec a ve finále porazila 4:2 na zápasy Pardubice.

Pro Spartu to byl čtvrtý, zároveň ale taky poslední, extraligový titul. V týmu tehdy působili brankáři Tomáš Duba s Dušanem Salfickým, rozjetý byl Tomáš Netík, dařilo se Michalu Sivkovi a v následujících pěti kapitolách a ve fotogalerii najdete jména dalších pěti hráčů, kteří měli na titulu lví podíl.