Votroci na lovu. 4 „velká“ jména, která v zimě lákal Hradec Králové

Tomáš Vaclík

Zkušený gólman, který byl ještě před časem reprezentační jedničkou, se loni v létě vydal za dobrodružstvím do USA. To mu ale pořádně zhořklo, v MLS si nezachytal a nějaký čas byl bez angažmá. V té době situaci okolo něj sondoval Hradec Králové, Tomáš Vaclík ale nakonec odešel do druhé španělské ligy.