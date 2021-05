Votroci jsou zpátky. 5 klíčových hráčů, kteří dovedli Hradec Králové mezi ligovou elitu

Pavel Dvořák přišel do Hradce Králové už v mládežnických kategoriích. V roce 2015 ale z klubu odešel a prošel Jihlavou, Olomoucí nebo Slováckem. Z toho se v létě vrátil do Hradce a v tomto ročníku pomohl k postupu už devíti góly. Je nejlepším střelcem týmu.

Na začátku sezony se spekulovalo o jeho odchodu do Baníku, šestadvacetiletý kapitán ale nakonec zůstal v Hradci Králové, letos dal pět branek a patřil ke klíčovým postavám na cestě za postupem. V nejvyšší soutěži dosud odehrál 17 zápasů a vstřelil jeden gól, v příští sezoně tak bude moct přidat další.

Třiadvacetiletý slovenský útočník přišel do Hradce Králové v létě roku 2019 z Trenčína. Ukázalo se, že se Votroci rozhodli správně a letos Erik Prekop patří ke klíčovým postavám týmu. Na postupu se podílel už osmi góly a čtyřmi nahrávkami.

Bývalý mládežnický reprezentant na začátku sezony zamířil na hostování z Chrudimi do Hradce Králové, kterému se sázka na dvaadvacetiletého útočníka náramně vyplácí. Daniel Vašulín se stal důležitou součástí týmu a v 16 zápasech nasázel už osm branek.

Denis Donát

Bilance v sezoně: 23 zápasů / 2 góly

Teprve devatenáctiletý obránce v sobě skrývá hodně zajímavý potenciál a svými výkony určitě už zaujal i zvučnější tuzemské kluby. Denis Donát se zabydlel ve středu defenzivní linie, v tomto ročníku zasáhl jako jediný hráč týmu do všech 23 zápasů a co do počtu odehraných minut je druhý za Pavlem Dvořákem. Na kontě má i dvě branky.

