Voráčkovi parťáci. 4 mladí čeští hokejisté, kteří se rvou o místo v Columbusu

FOTO: Nazí cyklisté v ulicích. Naked Bike Ride frčí už v 70 městech světa Jednomu to připadá efektní a odvázané, jinému nechutné, sálá z toho směs radosti spontánního potěšení a bezbřehého exhibicionismu. Co to je? Cyklistická akce Naked Bike Ride neboli jízda naháčů na bicyklech. | | 124 N/A