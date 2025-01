Volné místo po Kinském. Tři brankáři, kteří by na jaře mohli chytat za Slavii

Jak na to v Edenu zareagují? Kdo se postaví mezi tři tyče místo něj? Podívejte se, jaké jsou možnosti.

Slavia měla na podzim jasnou jedničku. Antonín Kinský podával výborné výkony, dostal se do reprezentace a zaujal zahraniční kluby. Nakonec si jej vybral Tottenham, kam jednadvacetiletý klenot v neděli přestoupil.

Do Slavie přišel před rokem a na jaře byl sešívanou jedničkou. Podával dobré výkony a chytal i na EURU. Jenže v závěrečném duelu skupiny s Tureckem se zranil a od té doby je mimo hru. Na jaro už by měl být zase fit, očekává se, že se vrátí i mezi tři tyče, nikdo ale neví, v jaké bude formě. Sportovní, ani zdravotní…

Dvaatřicetiletý gólman přišel do Slavie v létě roku 2021 z Olomouce. V Edenu byl i jedničkou, po příchodu Staňka ale usedl mezi náhradníky. Poslední ligový zápas odchytal v květnu, od té doby šanci nedostal. S týmem je dlouho, obě strany ví, co od sebe čekat, pořádná herní praxe mu ale chybí. Přesto bude chytat Evropskou ligu. A dál?

Jakub Markovič

Po letním odchodu Jiřího Letáčka z Baníku se stal jedničkou ostravského celku. Odchytal povedený podzim, dostal se do reprezentace, teď je před ním ale nečekaná výzva: zůstane oporou Baníku, nebo se vrátí do Slavie, která na něj má právo? V Ostravě má místo jisté, to v Edenu neplatí…

