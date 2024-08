Vitík je v kurzu. 4 kluby, které aktuálně krouží okolo opory pražské Sparty

Do odvety proti Malmö Sparta nechtěla o jeho odchodu ani slyšet. Pražané svou misi zvládli a do Ligy mistrů postoupili, teď se ale nabízí otázka – udrží Martina Vitíka?



Jednadvacetiletý reprezentační stoper je v kurzu. Okolo Martina Vitíka krouží zahraniční kluby už déle, teď to ale vypadá, že jejich zájem sílí. Opora Sparty by mohla odejít do Itálie, laso má i z Německa. „Odmala chci hrát v top pěti soutěžích. Mám nějaké sny, ale není to úplně na mně a v mých rukou. Mám na situaci názor, který vedení a lidé kolem mě ví," řekl po postupu do základní skupiny Ligy mistrů. Které kluby o něj mají zájem? Podívejte se.

Pokračování 2 / 5 Bologna FC Bologna skončila v uplynulém ročníku Serie A na pátém místě a chystá se na Ligu mistrů. Klub, v němž dříve působil Ladislav Krejčí, už během léta nakoupil několik posil, stále ale hledá další. Za Vitíka měla Bologna nabídnout přes 12 milionů eur. Uslyší na to Sparta? Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 3 / 5 ACF Fiorentina I toto by byla velká výzva. Fiorentina sice skončila v minulé sezoně italské ligy až za Bolognou, na osmém místě, stále se ale jedná o velmi prestižní adresu. Fialky došly v uplynulém ročníku podruhé v řadě do finále Konferenční ligy, po předešlé porážce s West Hamem ale nestačily ani na Olympiakos. Pokud by Vitík do Fiorentiny odešel, v jedné kabině by se potkal s Antonínem Barákem. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Pokračování 4 / 5 Turín FC Turín už kroužil okolo Robina Hranáče. Italský celek ale nepochodil a český reprezentant zamířil do Hoffenheimu. Turín tak měl svou pozornost přesunout z Plzně na Letnou a zaměřil se na Vitíka. Turínští skončili v minulém ročníku na devátém místě, 41 bodů za vedoucím Interem. Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia

Pokračování 5 / 5 TSG 1899 Hoffenheim O Vitíka je velký zájem v Itálii, stále se však ale nejspíš nevzdal ani Hoffenheim. V tom už působí Pavel Kadeřábek s Davidem Juráskem a Adamem Hložkem, který dorazil v létě z Leverkusenu, stejně jako Hranáč z Plzně. Pokud by do klubu zamířil i Vitík, sešlo by se v jedné kabině pět českých fotbalistů. Foto: Profimedia.cz