Vítejte mezi elitou. 3 čeští brankáři, kteří debutovali v letošní sezoně NHL

Velmi dobré pozice mají ve svých klubech Lukáš Dostál, Karel Vejmelka nebo Petr Mrázek, hodně prostoru dostává i David Rittich. Do akce naskočili i tři čeští gólmani, kteří si v NHL odbyli svou premiéru. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Jen pro srovnání, do aktuálního ročníku nejlepší hokejové soutěže světa zasáhlo 20 českých hráčů a obránců. A taky devět brankářů, což je pro český hokej skvělá vizitka.

Upřímně, kolik z vás o něm vědělo? Jakub Dobeš odešel v roce 2017 z Chomutova do zámoří a začal se prosazovat v zámořských soutěžích. V minulém ročníku třiadvacetiletý rodák z Ostravy poprvé okusil AHL a v závěru loňského roku se objevil i v NHL. V prvních pěti startech za Montreal slavil jen samé výhry, až pak zažil první porážku. Nyní má na kontě devět startů.

Jakub Škarek (New York Islanders)

Draftem prošel už v roce 2018. Čekalo se, že se do NHL prosadí dříve, Jakub Škarek ale ne a ne prorazit. Pětadvacetiletý rodák z Jihlavy a odchovanec Dukly působil několik let v AHL, teď už se ale dočkal. V únoru debutoval v barvách New Yorku Islanders, aktuálně má na kontě dva starty.

Foto: Profimedia.cz