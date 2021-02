Víš, co mi můžeš, trenére? Připomeňte si 8 konfliktů při střídání fotbalistů

Po utkání trenér zahrál situaci do autu: „Bylo to velké nedorozumění. Špatně jsem pochopil problém a uvědomil jsem si situaci, až když přišel ke střídačce klubový doktor. Myslel jsem, že brankář má křeče a není schopný jít na penalty, ale nebylo to tak,“ vysvětlil Sarri.

Italský trenér jen těžko skrýval emoce a vysvětloval sudímu, že střídání zkrátka chce provést. Posléze už doslova zuřil a zmatenému Caballerovi opakovaně ukazoval, aby šel do hry. Chvíli se zdálo, že kouč dokonce naštvaně odejde do kabin, nakonec se vrátil. Arrizabalaga v jejich neuvěřitelném souboji na dálku zvítězil. Pokračoval ve hře.

O jeho excesu z utkání Ligy mistrů na hřišti Bayernu Mnichov, kdy se za stavu 0:2 odmítl na pokyn kouče Roberta Manciniho rozcvičovat před střídáním, následném vyřazení z kádru a útěku do vlasti v Jižní Americe, si povídaly i babičky v domovech důchodců. Trenér následně prohlásil, že Tevez v jeho týmu definitivně skončil a už si ani neškrtne, ale nakonec se na Etihad Stadium vrátil a až po sezoně 2012/13 odešel do Juventusu Turín.

Thierry Henry



Vztahy mezi francouzským útočníkem Thierrym Henrym a holandským koučem Frankem Rijkaardem nebyly v Barceloně vždycky ideální. (Foto: Profimedia.cz)

Když se francouzský útočník Thierry Henry přestěhoval z Londýna do Barcelony, nebyl asi připravený na to, že na hřišti nemusí hrát první housle, jak byl zvyklý z Arsenalu. Henryho dokonale zdeprimoval trenér Frank Rijkaard, který ho během nepovedeného domácího utkání s Villarrealem stáhl ze hřiště. Jeho někdejší spoluhráč z Arsenalu, který hrál v inkriminovaném zápase v dresu Villarrealu komentoval Henryho frustraci takto: „Byl neuvěřitelně naštvaný. V Arsenalu nebyl zvyklý na to, že by ho někdo mohl v zápase střídat.“