Viktorka slaví. 5 hráčů, kteří řídili výhru Plzně nad Anderlechtem

Není to tak dávno, co hrával ještě druhou ligu. Teď září i na evropské scéně. Liberijský obránce odehrál další skvělou partii, byl jedním ze strůjců výhry nad velkoklubem z Belgie. V defenzivě výborný, dlouhým pasem vyslal ke gólu Adua.

Svetozar Markovič

Je to paradox. Do Plzně přišel jen díky tomu, že do Hoffenheimu přestoupil Robin Hranáč. Jenže ten v Německu příliš nenastupuje, zato ze Svetozara Markoviče se stal jeden z lídrů západočeského týmu. Proti Anderlechtu hrál výborně, patřil k nejlepším na hřišti.

Foto: Profimedia.cz