Viktorka je na lovu. Podívejte se na 3 hráče, kteří by už brzy mohli posílit Plzeň

V průběhu zimy přišli do Plzně na hostování Iván Díaz či Jindřich Staněk. Viktorka si stáhla Milana Havla, Ubonga Ekpaie či Pavla Buchu, moc dalších změn se ale na západě Čech neodehrálo. V létě by tomu však mohlo být jinak. Jména tří hráčů, kteří by už brzy mohli posílit tým Adriána Guľy, najdete v následujících kapitolách.

Matěj Hybš Nahradit Davida Limberského? To je v Plzni téměř nadlidský úkol. Už brzy by se o to ale mohl pokusit Matěj Hybš, který v lize debutoval už v sezoně 2012/13 ve Spartě. Na Letné s ním měli velké plány, v rudé kabině se ale nikdy nezabydlel nastálo a putoval i po dalších klubech. Hrál za Jihlavu či Jablonec a teď je třetím rokem v Liberci, kde patří ke stálicím sestavy. Brzy by se ale sedmadvacetiletý levý bek mohl stěhovat do Plzně. Foto: Profimedia.cz

Miroslav Káčer Čtyřiadvacetiletý Miroslav Káčer byl jedním z klíčových hráčů Žiliny, od které dostal výpověď. Káčer byl v Žilině kapitánem a ústřední postavou, za MŠK odehrál 212 soutěžních zápasů a dal v nich 37 branek, ke kterým přidal 22 asistencí. Bylo jasné, že nejmladší střelec v historii slovenské soutěže po insolvenci klubu bez angažmá dlouho nezůstane. K favoritům na zisk jeho služeb patřila právě Plzeň, kam dvojnásobný slovenský reprezentant nakonec prý skutečně zamíří. Foto: Profimedia.cz