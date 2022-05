Viktorka hledá útočníka. 5 hráčů, kteří v Plzni mohou nahradit Francouze Beauguela 

Jan Kliment

V Polsku v uplynulé sezoně působil taky Jan Kliment, jenž zamířil po vydařeném ročníku ze Slovácka do Wisly Krakov. Ovšem jak Kliment, tak známý klub čekali od spolupráce víc. Osmadvacetiletý útočník se neprosadil a Wisla spadla, a tak se nyní řeší, co s ním bude dál. Pokud se vrátí do Fortuna ligy, tak to bude zpátky do Uherského Hradiště, nebo do Plzně.

Foto: Profimedia.cz