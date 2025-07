Viktorka bez šampiona i brazilského univerzála. Kdo v létě opustil fotbalovou Plzeň?

Část 1 / 9



Viktorka do nové sezony opět vstupuje s vysokými ambicemi na domácím i mezinárodním poli. Jen pár dní po zahájení ligové sezony ji totiž čeká první utkání předkola Ligy mistrů proti švýcarskému Servette. Mužstvo trenéra Miroslava Koubka se na tyto zápasy naladilo zdařilou letní přípravou, během které se jeho kádr oproti předchozímu ročníku lehce obměnil. Plzeň oznámila několik zajímavých posil, ale také celkem osm odchodů, které najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 9 Václav Míka (Tatran Prešov – hostování) Pětadvacetiletý obránce je plzeňským rodákem a prošel mládežnickým programem Viktorky. Do prvního týmu se však dosud nikdy trvale neprosadil a většinu své seniorské kariéry tak strávil v nižších soutěžích, případně na hostování. Za plzeňské béčko si zahrál ČFL, dva roky pak oblékal dres druholigové Chrudimi. V uplynulé sezoně vůbec poprvé hrál stabilně Chance ligu, v barvách zoufalých Českých Budějovic v ní dokonce nastřílel dvě branky. Nyní jej čeká první zahraniční zkušenost, v rámci hostování posílil nováčka slovenské nejvyšší soutěže Tatran Prešov. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 9 Idjessi Metsoko (Spartak Trnava – hostování) Francouzského útočníka Plzeň získala loni v únoru z druholigového Vyškova, dosud však v jejím dresu naskočil jen do osmi ligových duelů. V uplynulé sezoně tak odešel sbírat minutáž v rámci hostování do Slovanu Bratislava, se kterým si dokonce zahrál i skupinovou fázi Ligy mistrů. A přestože ani tam to v podání třiadvacetiletého rodáka ze Stains, který na mládežnické úrovni reprezentoval Togo, nebyla žádná velká gólová podívaná, na Slovensku se mu zalíbilo. V nadcházejícím ročníku se tak přesune do Trnavy, kde jej čeká další boj o kvalifikaci do evropských pohárů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 9 Viktor Baier (Blau-Weiss Linz – hostování) Talentovaný brankář v dresu Plzně zaujal už v předminulé sezoně, kdy se ve třech zápasech skupiny Konferenční ligy blýskl třemi čistými konty. V uplynulém ročníku pak nastoupil do dvou duelů nadstavbové skupiny, ve kterých si zachytal proti oběma pražským „S“. Nyní dvoumetrový dlouhán podepsal s Viktorkou smlouvu na další tři roky a následně zamířil na zkušenou do Rakouska, kde se pokusí zabojovat o pozici brankářské jedničky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 9 Ricardinho (Kairat Almaty – hostování) Brazilský forvard Plzeň posílil před rokem z bulharského Levski Sofia, během podzimu však zasáhl jen do pěti duelů, v nichž dohromady odehrál jen něco přes sto minut. Na jaře tak ze západu Čech putoval na hostování do Izraele, kde bojoval v barvách klubu Maccabi Haifa. Nyní se čtyřiadvacetiletý Jihoameričan vydává poznávat již šestou zemi své fotbalové cesty. Následující sezonu totiž stráví na hostování v kazašském Kairatu Almaty. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 9 Alexandr Sojka (Hradec Králové) Dvaadvacetiletý záložník s fotbalem začínal v Klatovech, už v mládežnickém věku však přestoupil do Plzně, kde si zahrál třeba juniorskou Ligu mistrů a v uplynulé sezoně nakoukl také do české nejvyšší soutěže, v níž odehrál 17 duelů. Představil se také na mezinárodní scéně, hned devětkrát nastoupil v zápasech Evropské ligy. Zahrál si i na nedávném Mistrovství Evropy do 21 let, načež se s Viktorkou definitivně rozloučil. Novým domovem mu nyní bude Hradec Králové, kde podepsal víceletý kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 9 Roman Květ (FC Dender) Sedmadvacetiletého záložníka Plzeň do svých řad přivedla v prosinci 2022, kdy měl za sebou nejpovedenější podzim své dosavadní kariéry, během nějž v dresu Bohemians nastřílel v šestnácti zápasech jedenáct branek. Ve službách Viktorky nastoupil osmnáctkrát a vstřelil dva góly, v nabité konkurenci plzeňských středopolařů však neměl jednoduchou pozici. Uplynulé dvě sezony tak strávil na hostování v zahraničí – nejprve v tureckém Sivassporu a následně v belgickém FC Dender, které se v červnu rozhodlo využít opci na přestup a Květ tak Plzeň opouští natrvalo. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 9 Cadu (Ferencváros) Odchod sedmadvacetiletého brazilského univerzála je pro Plzeň velkou ztrátou. Hrát dokázal takřka kdekoliv, pilovat křídla zvládal na obou stranách a v případě potřeby se mohl stáhnout také do zálohy. Do tuzemské ligy přišel poprvé v roce 2020, kdy jej jako posilu představily Pardubice, už po roce a půl však mířil do Plzně, která jej ale obratem poslala na hostování do Baníku. V posledních dvou sezonách však už patřil ke klíčovým hráčům Viktorky, nepostradatelný byl v lize i evropských pohárech. Po úspěšných letech na západě Čech nyní Cadu míří za novou výzvou do Maďarska, kde si zahraje za úřadujícího šampiona Ferencváros. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 9 Lukáš Kalvach (SC Katar) Devětadvacetiletý středopolař míří na své vůbec první zahraniční angažmá v kariéře. Dosud působil pouze v domácích soutěžích, kde si zahrál za rodnou Olomouc a posledních šest let pak strávil v Plzni. Ve Viktorce se stal jednou z opor mužstva, v sezoně 2021/22 jí dokonce pomohl k mistrovskému titulu. Celkem v plzeňském dresu nastoupil do více než 250 zápasů a podílel se na bezmála šedesáti gólech. Nyní se vydává na exotické angažmá do katarského Dauhá. Foto: Profimedia.cz