Viktoria Plzeň a 6 dalších klubů, které skončily alespoň dvakrát poslední v lize

Hradec Králové (2000, 2003 a 2013)

Přeborníkem tohoto nelichotivého žebříčku je Hradec Králové. „Votroci“ sestoupil z první ligy pětkrát a třikrát z toho skončili poslední. Bylo to v letech 2000, 2003 a 2013. Naposledy sestoupili do nižší soutěže v roce 2017, kdy skončili patnáctí. V následující sezoně jim unikl postup do baráže o první ligu, ale letos jdou za návratem mezi elitu.