Vikingové na britských ostrovech. 7 švédských fotbalistů, kteří působí v anglické Premier League

Švédský reprezentační gólman Robin Olsen má v 34 letech hodně pestrý fotbalový životopis. Do 25 let působil pouze v klubech z rodné země a jeho první zahraniční štací bylo angažmá v řeckém PAOKu Soluň, odkud se přes FC Kodaň dostal v roce 2018 do italského AS Řím. Pouze jednu sezonu však byl jedničkou mezi tyčemi a následně putoval z hostování na hostování – byl v Cagliari, Evertonu, Sheffieldu United a v Aston Ville, kam v létě roku 2022 přestoupil za tři a půl milionu eur. Jedničkou v brance se ale nestal. V minulém ročníku odchytal jen čtyři ligové zápasy, v tom současném pouze jeden.

Pokračování 4 / 8

Hjalmar Ekdal (Burnley)

Až do loňského ledna působil pětadvacetiletý stoper Hjalmar Ekdal pouze ve švédských klubech, pak přišla do Djurgardenu nabídka z anglického Burnley a on se poprvé vydal na zahraniční štaci. Za necelé tři miliony eur se přestěhoval do tehdy druholigového Burnley a pomohl mu k postupu do Premier League. V týmu, který nyní bojuje o záchranu v elitní lize, však moc herního času na hřišti nedostává. V aktuální sezoně odehrál jen šest utkání a do statistik se zapsal pouze dvěma žlutými kartami.

Foto: Profimedia.cz