VIDEO: Zázraky pod koši. Připomeňte si 6 nejbláznivějších závěrů zápasů v historii NBA

V následujících kapitolách najdete šest závěrů zápasů, které se nesmazatelně zapsaly do historie nejslavnější basketbalové soutěže na světě – americké NBA. Užijte si to.

Toto střetnutí vešlo do dějin. Rozhodlo jej až třetí prodloužení, ale nejdramatičtější chvíle se udály před sirénou, jež ukončila prodloužení číslo 2. Boston ještě 19 vteřin před koncem tohoto nastaveného času vedl 109:106, ale Phoenix dokázal po několika minelách domácích skóre otočit dvěma přesnými trefami. Suns najednou vedli 110:109 a do konce zbývalo jen šest sekund.

Balon spadl do koše a skóre se otočilo ve prospěch Spurs, kteří pak zvládli suverénně i další dvě střetnutí a sérii vyhráli 4:0. Ve finále potom přehráli 4:1 na zápasy New York Knicks a vyhráli svůj první titul v NBA.

To však nebyl konec. Johnson dostal k dobru ještě trestný hod. Suverénně poslal míč do obruče a otočil skóre na konečných 92:91 pro domácí. Knicks se ujali v sérii vedení 2:1 a nakonec ji vyhráli 4:2. Ve finále pak ale podlehli vítězi Západní konference San Antoniu Spurs 1:4 na zápasy.

Ve finále Východní konference se v roce 1999 střetly celky New York Knicks a Indiana Pacers. Po úvodních dvou zápasech na hřišti Pacers se série přesunula do Madison Square Garden za nerozhodného stavu 1:1. Třetí utkání patří mezi nejpamátnější, které se v této legendární aréně odehrály.

2002: Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 99:100

Finále Západní konference v roce 2002 svedlo dohromady celky Sacramenta Kings a Los Angeles Lakers. Série odstartovala na palubovce Lakers a do Sacramenta se přesunula za nerozhodného stavu 1:1. Třetí střetnutí vyhráli domácí a blizoučko byli i k vítězství ve čtvrtém duelu.

Kings měli raketový náskok do utkání a po první čtvrtině vedli už dokonce o 24 bodů. Po polovině měli čtrnáctibodový náskok, který se po třetím klaksonu scvrkl na sedm bodů. Ještě pár vteřin před koncem drželi domácí zoufale dvoubodový náskok. Marně se pokoušeli dopravit míč do koše hostující Kobe Bryant a Shaquille O’Neal.

Už to vypadalo, že Sacramento závěrečný útok Lakers přežije, všechno ale změnil Robert Horry, který je dodnes jedním ze dvou hráčů, jimž se podařilo vyhrát NBA se třemi různými týmy. Během kariéry získal přezdívku Big Shot Rob, protože dokázal skórovat v nejdůležitějších chvílích zápasů. Jako třeba právě v tomto.

Hráč Sacramenta Vlade Divac se pokusil v posledním okamžiku vyrazit balon do středu pole, ale posunul jej jen k Horrymu, který se zvukem sirény vystřelil za čarou vymezující tříbodovou hranici. Míč se snesl přesně do obruče a Lakers mohli slavit. Vyrovnali stav série na 2:2 a nakonec ji celou vyhráli 4:3 a otevřeli si cestu do finále, ve kterém suverénně přejeli New Jersey Nets 4:0 na zápasy a radovali se z dalšího titulu.