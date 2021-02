VIDEO: Zase vedle! Toto jsou 4 nejhorší exekutoři trestných hodů v historii NBA

Když basketbalový rozhodčí odpíská trestný hod, pro většinu hráčů je to čas k tomu, aby popadli dech a vyslechli si nějaké to povzbudivé slovo od svých spolubojovníků na palubovce. To ale neplatí pro borce, který má být exekutorem. Někteří basketbalisté v proměňování trestných hodů excelují, jako by byli bez nervů. Pro jiné je střelba na koš ze stanovené značky noční můrou. Ty první nechme nyní být a podívejme se na ty druhé. V následujících kapitolách najdete čtyři nejhorší exekutory trestných hodů z NBA, seřazených podle celoživotní procentuální (ne)úspěšnosti. A nenechte se mýlit – nenajdete mezi nimi bezejmenné nýmandy, ale slavná basketbalová jména.

4. Shaquille O’Neal (USA) Úspěšnost v proměňování trestných hodů: 52,7 % Pod basketbalovými koši neběhalo mnoho lepších a slavnějších hráčů než byl Shaquille O’Neal. Obrovitý americký centr se stal čtyřikrát vítězem NBA a patnáctkrát byl členem All-Star týmu soutěže, ale kdyby se jeho sláva měla měřit podle procentuální úspěšnosti trestných hodů, nikdo by o něm dnes asi nevěděl. Když už se mu podařilo trestný hod proměnit, dělali si z něho spoluhráči i sportovní komentátoři legraci. Výskok, pořádná jeba, a je to tam aneb 10 nejlepších smečařů v historii NBA Příčinou, proč byl při střelbě trestných hodů O’Neal tak neproduktivní, bylo údajně staré zranění. Jako malý kluk spadl ze stromu a zlomil si pravé zápěstí, které se nikdy pořádně nezhojilo. Zvětšit video

3. Wilt Chamberlain (USA) Úspěšnost v proměňování trestných hodů: 51,1 % Jednoho z nejslavnějších hráčů basketbalové historie a držitele mnoha těžko překonatelných rekordů byste v tomto žebříčku asi nehledali, ale je to tak – legendární Wilt Chamberlain neproměnil vůbec nejvíc trestných hodů v historii NBA. Nutno ale podotknout, že víc než on jich házel jen jediný hráč v dějinách soutěže. Že byl ale v této herní činnosti úspěšný jen v každém druhém případě, asi leckoho překvapí. Zvětšit video

2. DeAndre Jordan (USA) Úspěšnost v proměňování trestných hodů: 47,5 % Dvaatřicetiletý centr DeAndre Jordan předvedl v létě roku 2015 pěknou kličkovanou, z níž se snažil vytěžit co nejvíc. Americký basketbalista se po sedmi letech v dresu Los Angeles Clippers dohodl jako volný hráč na přestupu do Dallasu, Mavericks mu nabídli čtyřletou smlouvu v hodnotě 80 milionů dolarů a stačilo ji jen podepsat. Ještě než se tak stalo, vypravila se za Jordanem delegace z Los Angeles (byli v ní i jeho spoluhráči) a přesvědčila ho, aby z dohody vycouval. O několik hodin později oficiálně prodloužil smlouvu s Clippers o čtyři roky. V roce 2018 ale do Dallasu stejně nakonec přestoupil a přes New York Knicks se dostal do současného působiště v Brooklynu. Momentálně je druhým nejhorším exekutorem trestných hodů v historii NBA. Herní přednosti 211 centimetrů vysokého borce však vězí jinde. Je skvělý v doskakování míčů, výborný v defenzívě a průměr 9,4 bodu na zápas v průběhu celé kariéry také není špatný. Zvětšit video