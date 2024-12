VIDEO: Zase vedle! 4 nejhorší exekutoři trestných hodů, kteří mají na kontě přes tisíc utkání v NBA

Trestný hod v basketbalu je možná tou nejjednodušší věcí na světě. Hráč se postaví pár metrů od koše a nikým neobtěžován prostě zamíří, vystřelí a na ukazateli skóre se změní číslice. Tak nějak to vidí laik. Hráči by mohli dlouze povídat o tom, jak zrádné to může být.