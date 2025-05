VIDEO: Záludní bastardi. Toto je 16 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL

V každé hokejové soutěži najdeme hráče, kteří jsou jedněmi milováni a jinými ze srdce nenáviděni. Do nebe je vynášejí fanoušci týmů, za něž hrají, zatracují je příznivci všech ostatních. Většinou jde o borce, kteří se moc nerozmýšlejí nad tím, jakým způsobem protivníka poslat k ledu a je jim jedno, jestli to přežije.



Stejně jako najdete záludné týpky v běžném životě, najdete je i na ledě. Hokej je sice fyzický sport pro tvrdé chlapy, ale některé zákroky jsou už za hranou, která odděluje čistou hru od prasárny. Existuje řada hokejistů, kteří se na této tenké hranici rádi pohybují a dost často se dostávají i za ni. A nemusí jít vždycky jen o nepřiměřeně tvrdou hru, ale také o nesportovní „psychologickou válku“ nebo simulování. Šestnáct těch, které provází pověst nejzákeřnějších hráčů současnosti v NHL, najdete v následujících kapitolách. A nemyslete si, že se tam vyskytují jen tupohlaví ranaři ze čtvrtých pětek…

Sam Bennett (Kanada) – Florida Panthers Během draftu v roce 2014 nečekal Kanaďan Sam Bennett moc dlouho na svého zaměstnavatele. Jako čtvrtého hráče v celkovém pořadí si ho vybrali skauti Calgary Flames. Kariéru rychlého bruslaře a obratného hráče pak ohrozila operace ramene, ale dostal se opět do formy. 9 Panterů z Floridy, kteří dosud nosili na dresu číslo 9. Nikdo nebyl lepší než český útočník V dubnu 2021 se poprvé v kariéře v NHL stěhoval, když ho kanadský klub vyměnil na Floridu, kde pak podepsal čtyřletý kontrakt, který mu zajišťuje průměrný roční příjem ve výši téměř čtyř a půl milionu dolarů. V novém působišti se mu daří a také díky jeho hře vyhráli Panthers v roce 2024 Stanley Cup. Už o sezonu dříve si ale vysloužili ve finálové sérii pověst „špinavého" týmu a Bennett na tom měl velkou zásluhu. Jeho souboj s Matthewem Kniesem, který vedl k otřesu mozku nováčka Maple Leafs poté, co mu hlava udeřila o led, prostě nepatří do NHL ani do žádného profesionálního sportu.

Jamie Benn (Kanada) – Dallas Stars Příběh Jamieho Benna byl v sezoně 2014/15 jedním z nejsledovanějších v NHL. Útočník, jehož si Dallas vybral v roce 2007 až v pátém kole draftu jako 129. hráče v celkovém pořadí (skautům se nezdál na bruslích dostatečně rychlý), vyhrál kanadské bodování základní části soutěže a získal Art Ross Trophy. Mnozí odborníci to považovali za náhodu a tvrdili, že kdyby se nezranil Sidney Crosby, Benn by nevyhrál. A byli i poměrně skeptičtí, když se mluvilo o tom, že by mohl v podobném duchu válet v další sezoně. Koneckonců, Benn vyhrál soutěž produktivity se ziskem 87 bodů (35+52), což bylo nejnižší skóre vítěze za posledních padesát let. Ale kanadský forvard všem pochybovačům zavřel ústa. Vůdci a tahouni. Toto jsou 4 nejdéle sloužící kapitáni v klubech NHL I v další sezoně se totiž propracoval mezi nejproduktivnějšími borce ligy. Po 82 odehraných zápasech v základní části soutěže měl na kontě 89 bodů za 41 gólů a 48 asistencí a byl klíčovou osobností Dallasu. Přestože od té doby šla jeho výkonnost mírně dolů, stále patří k velkým osobnostem NHL. I jeho zásluhou se občas mluví o Stars jako o týmu, který hraje nejatraktivnější hokej v zámořské lize. Na druhou stranu však svou výjimečnost Benn „vyvažuje" pověstí jednoho z nejzákeřnějších hráčů v NHL. Je známý svým sekáním a tvrdými krosčeky do zad, které jako by vypadly z 80. let minulého století. Během kariéry však dostal jen několik pokut, a to navzdory tomu, že mnohé jeho zákroky mohly vést ke krátkodobým i dlouhodobým zraněním, zejména útok hokejkou na krk Dylana Larkina z Detroitu, který se pak musel obejít osm týdnů bez hokeje. Během play-off v roce 2023 si však Benn získal proslulost poté, co trefil do hlavy Marka Stonea, když upadl na led. Byla to nestoudná akce, která vedla k dvouzápasovému zákazu činnosti.

Jevgenij Malkin (Rusko) – Pittsburgh Penguins Když má svůj den, není na světě lepšího hokejisty. Bruslí jako Sergej Fjodorov, umí si pokrýt puk jako Jaromír Jágr a dokáže prosvištět mezi obránci jako Mario Lemieux. To je stručná vizitka Jevgenije Malkina. Osmatřicetiletý forvard má na kontě tři sezony, ve kterých nasbíral v základní části přes sto bodů. V Pittsburghu si ho smluvně pojistili do roku 2026 a vyplácí mu ročně v průměru 6,1 milionu dolarů. Výjimečné hvězdy. 10 hokejistů, kteří dokázali v NHL získat Calder Trophy i Hart Trophy Dvojka draftu z roku 2004 se poprvé představila v NHL v sezoně 2006/07 a doslova ohromila zámořské publikum i experty. V premiérovém ročníku totiž Malkin zaznamenal 85 bodů za 33 gólů a 52 nahrávek a zaslouženě obdržel cenu pro nejlepšího nováčka. Pittsburghu pomohl ke třem Stanley Cupům, dvakrát vyhrál kanadské bodování základní části soutěže, za což si odnesl Art Ross Trophy a v roce 2012 obdržel Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. Pak je tu ale stinná stránka tohoto ruského borce. V posledních letech byl Malkin dvakrát suspendován - jedno utkání nesměl hrát v roce 2019 za nebezpečnou hru vysokou holí a o tři roky později dostal čtyřzápasový distanc za ošklivý zákrok na Matta Borowieckého z Nashvillu. Jeho hru hokejkou, kterou osekává protivníky, doplňují občas i sporné hity.

Ryan Reaves (Kanada) – Toronto Maple Leafs Moc gólů ani nahrávek během sezony nikdy ve statistikách nemá, ale na trestné minuty je docela kanón. Řeč je o osmatřicetiletém útočníkovi Ryanu Reavesovi. Kariéru v NHL odstartoval v sezoně 2010/11 a od té doby nastřádal v elitní lize už přes devět stovek zápasů v dresech St. Louis, Pittsburghu, Las Vegas, New Yorku Rangers a Toronta. Se 188 centimetry nepatří k obrům, ale jeho 102 kilogramů živé váhy dovede soupeře u mantinelů pořádně zabolet. Protivníky trefuje rád a velmi často. Během kariéry v NHL se už čtyřikrát v základní části dopracoval k více než stovce trestných minut. VIDEO: Ostří hoši. Radko Gudas a dalších 15 největších tvrďáků v NHL Styl jeho hry se změnil poté, co začal v roce 2018 oblékat dres Vegas Golden Knights. Už nebyl hokejistou, který hrál jen fyzicky náročný hokej, ale začal se ocitávat v médiích kvůli zákeřnostem, včetně úderů do hlav soupeřů. Příkladem může být jeho zákrok z play-off v roce 2021, kdy zasadil nebezpečný úder bývalému obránci Minnesoty Wild Ryanu Suterovi. Dvouzápasový distanc dostal ve stejném roce za incident s Ryanem Gravesem z Colorada. „Abych byl upřímný, myslím, že tohle se nedá nazvat fyzičností," řekl po zápase tehdejší kapitán Avalanche Gabriel Landeskog. „Reaves měl za cíl ve třetí třetině někoho zranit, a přesně to dělal."

Jacob Trouba (USA) – Anaheim Ducks Co se týče suspendací, má americký zadák Jacob Trouba na kontě zatím dva zápasy, do kterých nesměl nastoupit, a to za zákeřný faul při buly na Pavla Dorofejeva z Vegas Golden Knights. To bylo v sezoně 2023/24, kdy hrál v dresu New Yorku Rangers. Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver Tvrdě, ale chytře hrající bek, však jinak během kariéry jako by skoro přesně znal hranici, za kterou už se svými kousky nesmí zajít. Přesto nelze s čistým svědomím říci, že by devítka draftu z roku 2012 byla férovým hokejistou. Během sezony 2021/22 Trouba sejmul v utkání s Chicagem Jujhara Khairu, který následně opouštěl kluziště na nosítkách a měsíc pak byl mimo hru. Pak odehrál devět utkání a musel na operaci dolní části zad.

Drew Doughty (Kanada) – Los Angeles Kings Hra obránce Drewa Doughtyho je vždycky na hranici pravidel. Pětatřicetiletý Kanaďan je agresivní a rád si otvírá na soupeře ústa, z nichž vycházejí urážky. Neštítí se používat hokejku jako páčidlo mezi nohama protivníků, aby je srazil na kolena. Dlouhodobé spory má s Mattem Tkachuckem z Floridy. Když tihle dva nastoupí proti sobě, je jisté, že se v rukavičkách hrát nebude. Mají na to? 14 hokejistů, kteří by mohli přivést Los Angeles Kings (konečně znovu) ke Stanley Cupu V roce 2011 vyfasoval Doughty pokutu ve výši dva a půl tisíce dolarů za faul na T.J. Oshieho. Jednozápasový distanc pak musel přetrpět ve čtvrtfinálové sérii play-off v roce 2018 poté, co sundal útočníka Las Vegas Willa Carriera úderem na hlavu.

Nikita Kučerov (Rusko) – Tampa Bay Lightning Nikita Kučerov je bezpochyby jedním z nejlepších hokejistů současnosti. Když se soustředí jen na svůj výkon, je prakticky nezastavitelný. Když se ale nevěnuje pouze kotouči, tak dokáže být nepříjemným a záludným protivníkem. 13 nejlepších hráčů narozených v roce 1993, kteří se objevili v NHL. Je mezi nimi i jeden Čech V prvním kole play-off v roce 2019 byl suspendován na tři zápasy kvůli brutálnímu naražení na mantinel obránce Columbusu Markuse Nutivaary. O tom, jak nečistě dovede ruská hvězda hrát, by mohl povídat také Jean-Gabriel Pageau.

Corey Perry (Kanada) – Edmonton Oilers Hrát proti kanadskému útočníkovi Coreymu Perrymu je pro každého soupeře strašně nepříjemné. Vyznává totiž agresivní styl, má zalíbení v sekání, hákování a sestřelování protivníků v každém okamžiku, kdy je to jen trochu možné. Kromě toho mu nedělá problém verbálně urážet každého soupeře, který se mu znelíbí. Kdysi to všechno vyvažoval skvělou produktivitou a v ročníku 2010/11 dokonce nastřílel 50 branek. Za úder do hlavy Ryana Ellise v roce 2020 vyfasoval stopku na pět zápasů.

Austin Watson (USA) – Detroit Red Wings Američan Austin Watson je 193 centimetrů vysoký a 93 kilogramů vážící pořez, který dokonale využívá svých tělesných dispozic a vyžívá se ve fyzické hře. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby si často nepočínal v rozporu s pravidly. Nejsou mu cizí zákroky zezadu a jiné prasárny. V sezoně 2017/18 (to hrál ještě v Nashvillu) vyfasoval v základní části 123 trestných minut. Pak se sice trochu zklidnil, ale v ročníku 2022/23, kdy hrál v dresu Ottawy, měl na kontě opět 123 odsezených minut. Nyní je hráčem Detroitu, ale více nastupuje ve farmářském týmu v AHL. Mezi populární borce a hodné kluky to má tento třiatřicetiletý hokejista hodně daleko.

Sidney Crosby (Kanada) – Pittsburgh Penguins Výjimečnost obvykle plodí nenávist a žárlivost. V případě kanadského útočníka Sidneyho Crosbyho, jehož experti považují za jednoho z nejlepších hráčů světa, se tedy není čemu divit, že patří mezi nejméně oblíbené borce v NHL (vyjma Pittsburghu, samozřejmě). Je však třeba zmínit, že Crosby si (oprávněně) získal pověst hráče, který rád filmuje pády, za něž pak neprávem pykají protihráči na trestné lavici. Kromě toho ale dokáže být také pěkně zákeřný, i když to často umí chytře maskovat.

Matthew Tkachuk (USA) – Florida Panthers Ačkoli je Mattu Tkachukovi teprve 27 let, napříč celou NHL je už léta nenáviděn nejen fanoušky, ale i mnohými jeho protihráči. „Jsem si jistý, že jednou bude nej

Pokračování 13 / 17 Radko Gudas (Česká republika) – Anaheim Ducks Čtyřiatřicetiletý český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral především pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Chlapi v plusových číslech. 13 nejužitečnějších českých hokejistů v historii NHL Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a posléze byl hráčem Washingtonu. V roce 2020 podepsal tříletý kontrakt s Floridou Panthers a nyní je kapitánem Anaheimu. Nejtrestanější byl v ročníku 2013/14, kdy měl na kontě 152 minut, přes sto minut odsezených u lavice časoměřičů měl ale také v sezonách 2015/16 (116), 2021/22 (105) a 2023/24 (128). Pověst zákeřného hráče si vysloužil v roce 2017, když dostal desetizápasový distanc za seknutí hokejkou zezadu do hlavy Mathieua Perrealta. Kvůli disciplinárním prohřeškům už přišel během kariéry v NHL o více než 400 tisíc dolarů.

Pokračování 14 / 17 Tom Wilson (Kanada) – Washington Capitals Kanadský útočník Tom Wilson je příkladem hráče, jehož byste měli rozhodně raději ve svém týmu, než proti němu hráli. V 31 letech má už na hokejce pěkný počet zářezů, které připomínají zlomené čelisti a otřesy mozku jeho soupeřů. Jeho specialitou jsou totiž především údery na hlavy soupeřů. 193 centimetrů vysoký a metrák vážící hromotluk je nejtrestanějším hokejistou v NHL od roku 2013, kdy se poprvé objevil v elitní lize. Jeho bývalý týmový kolega Kyle Okposo o něm jednou prohlásil: „Je to idiot. Ten chlap hraje naprosto bezohledně a je mu jedno, co provede protivníkovi. Pro takového hráče by nemělo být v NHL místo.“ Na dlouhé večery. 21 nejlepších sportovních filmů podle uživatelů portálu ČSFD.cz V březnu 2021 vyfasoval sedmizápasový zákaz hraní za faul na Brandona Carla z Bostonu. O dva měsíce později dostal pokutu pět tisíc dolarů za chování při bitce v zápase s New Yorkem Rangers. Disciplinární komise mu vyměřila maximální částku, kterou umožňuje kolektivní smlouva, za napadení Pavla Bučněviče.

Pokračování 15 / 17 Nazem Kadri (Kanada) – Calgary Flames Čtyřiatřicetiletý kanadský útočník Nazem Kadri je bezpochyby kvalitním hokejistou. V roce 2009 byl vybrán v draftu už jako sedmý hráč v celkovém pořadí Torontem, kde působil až do konce sezony 2018/19. Pak byl tři roky v kádru Colorada, kam byl vytrejdován, a s nímž vybojoval v roce 2022 Stanley Cup. Během šestnácti sezon v NHL stihl odehrát skoro tisíc utkání, během nichž byl disciplinární komisí šestkrát suspendován za zákeřné či brutální zákroky, často na hlavu soupeře. Od jedničky po devětadevadesátku. Nejikoničtější hráči v historii NHL pro každé číslo dresu Kromě toho je Kadri „hérečka“, která se moc ráda kácí k ledu a simuluje fauly soupeřů. Extrémní špinavost předvedl například v play-off v roce 2021 se St. Louis, když málem urazil hlavu obránci Justinu Faulkovi. Byl to jeden z těch úletů, který může hokejistovi nadobro ukončit kariéru. Za zákrok dostal distanc na osm utkání. Pokud si to tenhle hoch nedá dohromady ve své palici, může jednou někomu šeredně ublížit.

Pokračování 16 / 17 Alexandr Ovečkin (Rusko) – Washington Capitals Není pochyb tom, že Alexandr Ovečkin je jednou z největších postav v historii světového hokeje. O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Zároveň je to ale také jeden z nejvíce nenáviděných hráčů. Následovníci Alexandra Ovečkina? 8 potenciálních budoucích hvězd Washingtonu, jimž není víc než 21 let Ovečkin se vyžívá v tvrdé hře do těla, ale vůbec mu nejsou cizí zákroky zezadu nebo fauly kolenem na koleno. Během kariéry v NHL za nečisté počínání na ledě vyfasoval třikrát zákaz hraní – nejdéle to bylo na tři zápasy. Čeští fanoušci si dobře pamatují, jak sejmul na olympiádě ve Vancouveru Jaromíra Jágra, v NHL proslul v roce 2010 zákrokem na Briana Campbella, který skončil zlomenou klíční kostí soupeře. Nutno však podotknout, že naposled dostal ban v roce 2012 po faulu na Zbyňka Michálka a od té doby se drží.

Pokračování 17 / 17 Brad Marchand (Kanada) – Florida Panthers Šestatřicetiletého útočníka Brada Marchanda občas za jeho nečistou hru odsuzovali dokonce i fanoušci Bostonu, kde strávil téměř šestnáct sezon, než byl letos vyměněn na Floridu, a to už je co říct. Rád hraje do těla, ale o tom, že by jeho hra byla košer, by se dalo s úspěchem pochybovat. Hokejová extratřída. 8 Kanaďanů, kteří jsou v Triple Gold Clubu a navíc vyhráli Světový (či Kanadský) pohár Dvojnásobný juniorský mistr světa, zlatý šampion z turnaje v Rusku i vítěz Světového poháru je proslulý štěkáním nadávek na protihráče i přifilmovanými pády. Říká se o něm, že tak jako on nesimulují ani fotbalisté. Na videu je vidět, jak si po faulu na levé koleno drží to pravé… Jen málo hráčů sklízí v zámoří větší opovržení než Brad on. Naštěstí se o jeho špinavých kouscích v NHL už dobře ví a je pod drobnohledem rozhodčích. V roce 2012 dostal pokutu dva a půl tisíce dolarů za zákrok na Matta Niskanena, za hrubý faul na Samiho Sala nesměl hrát pět zápasů a za úder loktem do tváře R.J. Umbergera dostal stopku na dvě utkání. Celkem přišel kvůli šesti zákazům hraní o 19 utkání a musel zaplatit 24,5 tisíc dolarů.