VIDEO: Záludní bastardi aneb 17 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL

Stejně jako najdete záludné týpky v běžném životě, najdete je i na ledě. Hokej je sice fyzický sport pro tvrdé chlapy, ale některé zákroky jsou už za hranou, která odděluje čistou hru od prasárny. Existuje řada hokejistů, kteří se na této tenké hranici rádi pohybují a dost často se dostávají i za ni. A nemusí jít vždycky jen o nepřiměřeně tvrdou hru, ale také o nesportovní „psychologickou válku“ nebo simulování. Sedmnáct těch, které provází pověst nejzákeřnějších hráčů současnosti v NHL, najdete v následujících kapitolách. A nemyslete si, že se tam vyskytují jen tupohlaví ranaři ze čtvrtých pětek…

Corey Perry (Kanada) - Montreal Canadiens Hrát proti kanadskému útočníkovi Coreymu Perrymu je pro každého soupeře strašně nepříjemné. Vyznává totiž agresivní styl, má zalíbení v sekání, hákování a sestřelování protivníků v každém okamžiku, kdy je to jen trochu možné. Kromě toho mu nedělá problém verbálně urážet každého soupeře, který se mu znelíbí. Kdysi to všechno vyvažoval skvělou produktivitou a v ročníku 2010/11 dokonce nastřílel 50 branek, v posledních sezonách už ale jeho výkony upadly do průměru. Za loňský zákeřný úder do hlavy Ryana Ellise vyfasoval stopku na pět zápasů. Zvětšit video

Austin Watson (USA) - Ottawa Senators Američan Austin Watson je 193 centimetrů vysoký a 93 kilogramů vážící pořez, který dokonale využívá svých fyzických dispozic a vyžívá se ve fyzické hře. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby si často nepočínal v rozporu s pravidly. Nejsou mu cizí zákroky zezadu a jiné prasárny. V sezoně 2017/18 (to hrál ještě v Nashvillu) vyfasoval v základní části 123 trestných minut, od té doby se sice trochu zklidnil, ale mezi populární borce a hodné kluky má pořád ještě hodně daleko. Zvětšit video

Brendan Lemieux (USA) - Los Angeles Kings Že jablko nepadá daleko od stromu, potvrzuje útočník Brendan Lemieux, který je synem jednoho z největších prevítů v historii NHL - Clauda Lemieuxe. Brendan byl draftován Buffalem, ale poprvé se objevil v elitní lize v dresu Winnipegu, odkud se pak před New York Rangers dostal letos do Los Angeles. Přestože je mu teprve 25 let, má už poměrně hustě popsaný trestní rejstřík. V sezoně 2017/18, kterou strávil převážně ve farmářském celku Manitoba Moose v soutěži AHL, posbíral 170 trestných minut 51 zápasech. Kvůli úderům do hlav soupeřů mu byla několikrát pozastavena činnost už v juniorské soutěži OHL, když hrál za Barrie Colts. O jeho zákeřnosti by mohl dost povídat Vincent Trocheck z Floridy. Zvětšit video

David Backes (USA) - Anaheim Ducks Sedmatřicetiletý americký útočník David Backes není žádný nazdárek. Má za sebou deset sezon v NHL v dresu St. Louis (z toho pět jako kapitán týmu), třikrát reprezentoval Spojené státy na mistrovství světa, hrál na Světovém poháru v roce 2016 a byl také členem olympijského výběru v roce 2010 ve Vancouveru i o čtyři roky později v Soči. Backes je proslulý tvrdou hrou do těla na hranici (a často za hranicí) pravidel. Od sezony 2016/17 - po odchodu ze St. Louis - ji praktikoval v dresu Bostonu a naposled v barvách Anaheimu. Zvětšit video

Sidney Crosby (Kanada) - Pittsburgh Penguins Výjimečnost obvykle plodí nenávist a žárlivost. V případě kanadského útočníka Sidneyho Crosbyho, jehož experti považují za jednoho z nejlepších hráčů světa, se tedy není čemu divit, že patří mezi nejméně oblíbené borce v NHL (vyjma Pittsburghu, samozřejmě). Je však třeba zmínit, že Crosby si (oprávněně) získal pověst hráče, který rád filmuje pády, za něž pak neprávem pykají protihráči na trestné lavici. Kromě toho ale dokáže být také pěkně zákeřný, i když to často umí chytře maskovat. Zvětšit video

James Neal (Kanada) - Edmonton Oilers V osobě Jamese Neala má Edmonton nejen kvalitního útočníka, ale zároveň také jednoho z nejvíce nenáviděných hráčů v lize. Neal hraje špinavě a zákeřně – lokty v obličeji nebo fauly kolenem na koleno nejsou v jeho herním rejstříku ničím mimořádným. Moc nečekejte, že někdy bude hrát jinak. Že zřejmě nejde o úplně bezproblémového hokejistu dokazuje i fakt, že během třináctileté kariéry v NHL působí už v šestém klubu. Neal je typem bezohledného bouráka, který v osobních soubojích bez skurpulí používá lokty, cílí údery na kolena soupeřů i na jejich hlavy. Dosud mu byla třikrát pozastavena kariéra, zmeškal kvůli zákazům osm utkání a třikrát platil několikatisícovou pokutu. Zvětšit video

Dustin Brown (USA) - Los Angeles Kings Šestatřicetileté americké křídlo si zahrálo čtyřikrát na mistrovství světa a na olympiádách ve Vancouveru a v Soči. Opora Los Angeles Kings Dustin Brown není žádný hromotluk, měří 184 centimetrů, ale s váhou 98 kilogramů se nemusí bát do někoho pořádně vrazit. A že to dělá hodně rád a často, asi není třeba nijak zvlášť zdůrazňovat. Jeho specialitou jsou zákeřné zákroky na kolena protihráčů. Povídat by o tom mohl Tomáš Hertl, kterého Brown těžce zranil během jeho premiérové sezony v NHL. Nebýt toho, mohl český talent vyhrát Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Přestože jeho součet trestných minut během ročníku nikdy nepřekročil 80 minut, je to bezohledný hráč, před kterým se musí mít každý protivník na pozoru. Zvětšit video

Matthew Tkachuk (USA) - Calgary Flames Ačkoli je Mattu Tkachukovi teprve 23 let, napříč celou NHL je nenáviděn nejen fanoušky, ale i mnohými jeho protihráči. „Jsem si jistý, že jednou bude nejnenáviděnějším hráčem v lize,“ prohlásil obránce Los Angeles Drew Doughty. „Mám spoustu přátel v jiných klubech, kteří ho také nemilují." Navzdory věku už má na listině špinavostí poměrně dost záznamů. V roce 2017 píchl ze střídačky hokejkou Matta Martina, za zákrok loktem do tváře Doughtyho dostal dvouzápasový distanc, jedno utkání pak nesměl hrát poté, co byl v utkání s Detroitem vyloučen za nesportovní chování a při opuštění ledu sekl protihráče a rozpoutal hromadnou rvačku. Zvětšit video

Ryan Kesler (USA) - Anaheim Ducks Šestatřicetiletý Ryan Kesler patřil dlouhá léta k nejlepším rodilým Američanům v NHL, ale měl i svou stinnou stránku. Rodák z Michiganu získal pověst hráče, který velmi rád a často filmuje pády. Navíc neměl daleko k ráně a rvačkám na ledě. Takového hokejistu nemají fanoušci ani protihráči nikde moc v lásce. Až do roku 2014 byl věrný Vancouveru, od té doby patří ke Kačerům z Anaheimu. Bučí se na něho z hlediště ale úplně stejně. V uplynulých dvou sezonách se ale na ledě neobjevil, protože ho trápilo zranění kyčle. Zvětšit video

Radko Gudas (Česká republika) - Florida Panthers Jednatřicetiletý český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral právě pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a posléze byl hráčem Washingtonu. Loni podepsal tříletý kontrakt s Floridou Panthers. Je nutno řící, že s přibývajícím věkem se zklidňuje. Nejtrestanější byl v ročníku 2013/14, kdy měl na kontě 152 minut. Pověst zákeřného hráče si vysloužil v roce 2017, když dostal desetizápasový distanc za seknutí hokejkou zezadu do hlavy Mathieua Perrealta. Kvůli disciplinárním prohřeškům už přišel během kariéry v NHL o více než 400 tisíc dolarů. Zvětšit video

Zac Rinaldo (Kanada) - Calgary Flames Kanadského útočníka Zaca Rinalda mají v NHL rádi asi jen fanoušci klubu, za který právě hraje. Ti ostatní ho nenávidí za to, jak bourá jejich hráče a posílá je na marodku. Není to žádný obr (měří jen 178 centimetrů a váží 87 kilo), ale má energie na rozdávání. Dost často ovšem hraje nečistě. Je však třeba přiznat, že v uplynulých dvou letech se trochu krotil. V sezoně 2011/12, kdy hrál v dresu Philadelphie, vyfasoval během 66 zápasů 232 trestných minut. Od září 2019 byl hráčem Calgary, ale během dvou sezon odehrál za Flames jen 23 utkání. Většině hráčů v NHL to zřejmě vůbec nevadilo. Zvětšit video

Tom Wilson (Kanada) - Washington Capitals Kanadský útočník Tom Wilson je příkladem hráče, jehož byste měli rozhodně raději ve svém týmu, než proti němu hráli. V 27 letech má už na hokejce pěkný počet zářezů, které připomínají zlomené čelisti a otřesy mozku jeho soupeřů. Jeho specialitou jsou totiž především údery na hlavy soupeřů. 193 centimetrů vysoký a téměř metrák vážící hromotluk je nejtrestanějším hokejistou v NHL od roku 2013, kdy se poprvé objevil v elitní lize. Jeho bývalý týmový kolega Kyle Okposo o něm jednou prohlásil: „Je to idiot. ten chlap hraje naprosto bezohledně a je mu jedno, co provede protivníkovi. Pro takového hráče by nemělo být v NHL místo.“ V březnu vyfasoval sedmizápasový zákaz hraní za faul na Brandona Carla z Bostonu. O dva měsíce později dostal pokutu pět tisíc dolarů za chování při bitce v zápase s New Yorkem Rangers. Disciplinární komise mu vyměřila maximální částku, kterou umožňuje kolektivní smlouva, za napadení Pavla Bučněviče. Zvětšit video

Nazem Kadri (Kanada) - Colorado Avalanche Třicetiletý kanadský útočník Nazem Kadri je bezpochyby kvalitním hokejistou. V roce 2009 byl vybrán v draftu už jako sedmý hráč v celkovém pořadí Torontem, kde působil až do konce minulé sezony. Od léta je v kádru Colorada, kam byl vytrejdován. Během jedenácti sezon stihl odehrát 668 utkání, během nichž byl disciplinární komisí šestkrát suspendován za zákeřné či brutální zákroky, často na hlavu soupeře. Kdo hraje v elitních lajnách v NHL? Největší talenty z draftů i podcenění dříči Kromě toho je Kadri „hérečka“, která se moc ráda kácí k ledu a simuluje fauly soupeřů. Svou (zatím) poslední špinavost předvedl v letošním play-off se St. Louis, když málem urazil hlavu obránci Justinu Faulkovi. Byl to jeden z těch zákroků, který může hokejistovi nadobro ukončit kariéru. Za zákrok dostal distanc na osm utkání. Pokud si to tenhle hoch nedá rychle dohromady ve své palici, může jednou někomu šeredně ublížit. Zvětšit video

Milan Lucic (Kanada) - Calgary Flames Třiatřicetiletý Kanaďan Milan Lucic v sobě skrývá děsivou kombinaci velikosti a síly. Na ledě vždycky působí dojmem, jako by hledal oběť, ze které udělá adepta na poukázku na invalidní vozík. A když ho najde, ten chudák od něho dostane opravdu jen to nejhorší. Zvětšit video

Antoine Roussel (Francie) - Vancouver Canucks Hlavní náplní práce jednatřicetiletého francouzského útočníka Antoineho Roussela není střelba gólů, ale provokování soupeře a rvačky. V této disciplíně nemá v NHL moc velkou konkurenci. VIDEO: Ostří hoši. Radko Gudas a dalších 21 největších tvrďáků v NHL V každé sezoně pravidelně posbírá pěknou řádku trestných minut. V ročníku 2013/14 dokonce odseděl 209 minut na trestné lavici. Není divu, že patří mezi nejvíce nenáviděné hráče v soutěži. Miluje hru do těla a když má možnost tvrdě atakovat soupeře, nenechá si ji ujít. Hodně o tom ví třeba Phil Kessel. Zvětšit video

Alexandr Ovečkin (Rusko) – Washington Capitals Není pochyb tom, že Alexandr Ovečkin je jednou z největších postav v historii světového hokeje. O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Zároveň je to ale také jeden z nejvíce nenáviděných hráčů. ŽEBŘÍČEK: 12 nejlepších levých křídel v historii světového hokeje Ovečkin se vyžívá v tvrdé hře do těla, ale vůbec mu nejsou cizí zákroky zezadu nebo fauly kolenem na koleno. Během kariéry v NHL za nečisté počínání na ledě vyfasoval třikrát zákaz hraní – nejdéle to bylo na tři zápasy. Čeští fanoušci si dobře pamatují, jak sejmul na olympiádě ve Vancouveru Jaromíra Jágra, v NHL proslul v roce 2010 zákrokem na Briana Campbella, který skončil zlomenou klíční kostí soupeře. Nutno však podotknout, že naposled dostal ban v roce 2012 po faulu na Zbyňka Michálka a od té doby se drží. Zvětšit video