VIDEO: Záludní bastardi aneb 14 nejzákeřnějších hokejistů, kteří působí v NHL

Stejně jako najdete záludné týpky v běžném životě, najdete je i na ledě. Hokej je sice fyzický sport pro tvrdé chlapy, ale některé zákroky jsou už za hranou, která odděluje čistou hru od prasárny. Existuje řada hokejistů, kteří se na této tenké hranici rádi pohybují a dost často se dostávají i za ni. A nemusí jít vždycky jen o nepřiměřeně tvrdou hru, ale také o nesportovní „psychologickou válku“ nebo simulování. Čtrnáct těch, které provází pověst nejzákeřnějších hráčů současnosti v NHL, najdete v následujících kapitolách. A nemyslete si, že se tam vyskytují jen tupohlaví ranaři ze čtvrtých pětek…

Jacob Trouba (USA) - New York Rangers Co se týče suspendací, má americký zadák Jacob Trouba zatím čistý rejstřík. Tvrdě, ale chytře hrající bek, jako by přesně znal hranici, za kterou už se svými kousky nesmí zajít. Přesto nelze s čistým svědomím říci, že by devítka draftu z roku 2012 byla férovým hokejistou. Během sezony 2021/22 Trouba sejmul v utkání s Chicagem Jujhara Khairu, který následně opouštěl kluziště na nosítkách a měsíc pak byl mimo hru. Pak odehrál devět utkání a musel na operaci dolní části zad. Zvětšit video

Drew Doughty (Kanada) - Los Angeles Kings Hra obránce Drewa Doughtyho je vždycky na hranici pravidel. Třiatřicetiletý Kanaďan je agresivní a rád si otvírá na soupeře ústa, z nichž vycházejí urážky. Neštítí se používat hokejku jako páčidlo mezi nohama protivníků, aby je srazil na kolena. Dlouhodobé spory má s Mattem Tkachuckem z Calgary. Když tihle dva nastoupí proti sobě, je jisté, že se v rukavičkách hrát nebude. V roce 2011 vyfasoval Doughty pokutu ve výši dva a půl tisíce dolarů za faul na T.J. Oshieho. Jednozápasový distanc pak musel přetrpět ve čtvrtfinálové sérii play-off poté, co sundal útočníka Las Vegas Willa Carriera úderem na hlavu. Zvětšit video

Nikita Kučerov (Rusko) - Tampa Bay Lightning Nikita Kučerov je bezpochyby jedním z nejlepších hokejistů současnosti. Když se soustředí jen na svůj výkon, je prakticky nezastavitelný. Když se ale nevěnuje pouze kotouči, tak dokáže být nepříjemným a záludným protivníkem. V prvním kole play-off v roce 2019 byl suspendován na tři zápasy kvůli brutálnímu naražení na mantinel obránce Columbusu Markuse Nutivaary. O tom, jak nečistě dovede ruská hvězda hrát, by mohl povídat také Jean-Gabriel Pageau. Zvětšit video

Corey Perry (Kanada) - Tampa Bay Lightning Hrát proti kanadskému útočníkovi Coreymu Perrymu je pro každého soupeře strašně nepříjemné. Vyznává totiž agresivní styl, má zalíbení v sekání, hákování a sestřelování protivníků v každém okamžiku, kdy je to jen trochu možné. Kromě toho mu nedělá problém verbálně urážet každého soupeře, který se mu znelíbí. Kdysi to všechno vyvažoval skvělou produktivitou a v ročníku 2010/11 dokonce nastřílel 50 branek, v posledních sezonách už ale jeho výkony upadly do průměru. Za úder do hlavy Ryana Ellise v roce 2020 vyfasoval stopku na pět zápasů. Zvětšit video

Austin Watson (USA) - Ottawa Senators Američan Austin Watson je 193 centimetrů vysoký a 93 kilogramů vážící pořez, který dokonale využívá svých fyzických dispozic a vyžívá se ve fyzické hře. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby si často nepočínal v rozporu s pravidly. Nejsou mu cizí zákroky zezadu a jiné prasárny. V sezoně 2017/18 (to hrál ještě v Nashvillu) vyfasoval v základní části 123 trestných minut. Pak se sice trochu zklidnil, ale v aktuálním ročníku měl na kontě opět 123 odsezených minut. Mezi populární borce a hodné kluky to má pořád ještě hodně daleko. Zvětšit video

Brendan Lemieux (USA) - Philadelphia Flyers Že jablko nepadá daleko od stromu, potvrzuje útočník Brendan Lemieux, který je synem jednoho z největších prevítů v historii NHL - Clauda Lemieuxe. Brendan byl draftován Buffalem, ale poprvé se objevil v elitní lize v dresu Winnipegu, odkud se pak přes New York Rangers dostal do Los Angeles. V 27 letech má už poměrně hustě popsaný trestní rejstřík. V sezoně 2017/18, kterou strávil převážně ve farmářském celku Manitoba Moose v soutěži AHL, posbíral 170 trestných minut 51 zápasech. Kvůli úderům do hlav soupeřů mu byla několikrát pozastavena činnost už v juniorské soutěži OHL, když hrál za Barrie Colts. O jeho zákeřnosti by mohl dost povídat Vincent Trocheck z Floridy. Před pár týdny se ho kalifornský klub zbavil a vytrejdoval ho do Philadelphie za útočníka Zacka MacEwena. Zvětšit video

Sidney Crosby (Kanada) - Pittsburgh Penguins Výjimečnost obvykle plodí nenávist a žárlivost. V případě kanadského útočníka Sidneyho Crosbyho, jehož experti považují za jednoho z nejlepších hráčů světa, se tedy není čemu divit, že patří mezi nejméně oblíbené borce v NHL (vyjma Pittsburghu, samozřejmě). Je však třeba zmínit, že Crosby si (oprávněně) získal pověst hráče, který rád filmuje pády, za něž pak neprávem pykají protihráči na trestné lavici. Kromě toho ale dokáže být také pěkně zákeřný, i když to často umí chytře maskovat. Zvětšit video

Matthew Tkachuk (USA) - Florida Panthers Ačkoli je Mattu Tkachukovi teprve 25 let, napříč celou NHL je nenáviděn nejen fanoušky, ale i mnohými jeho protihráči. „Jsem si jistý, že jednou bude nejnenáviděnějším hráčem v lize,“ prohlásil před pár lety obránce Los Angeles Drew Doughty. „Mám spoustu přátel v jiných klubech, kteří ho také nemilují." Navzdory věku už má na listině špinavostí poměrně dost záznamů. V roce 2017 píchl ze střídačky hokejkou Matta Martina, za zákrok loktem do tváře Doughtyho dostal dvouzápasový distanc, jedno utkání pak nesměl hrát poté, co byl v utkání s Detroitem vyloučen za nesportovní chování a při opuštění ledu sekl protihráče a rozpoutal hromadnou rvačku. V aktuálním ročníku si vytvořil osobní rekord v počtu trestných minut (123). Zvětšit video

Radko Gudas (Česká republika) - Florida Panthers Dvaatřicetiletý český obránce Radko Gudas byl draftován ve třetím kole v roce 2010 Tampou Bay. Floridský klub si talentovaného mladíka vybral právě pro jeho fyzický způsob hry. V dresu s bleskem na prsou strávil necelé tři sezony, dal pouhých sedm gólů, ale zapsal si do statistik mnohonásobně víc tvrdých hitů. Od sezony 2015/16 rozdával rány v barvách Letců z Philadelphie a posléze byl hráčem Washingtonu. V roce 2020 podepsal tříletý kontrakt s Floridou Panthers. Nejtrestanější byl v ročníku 2013/14, kdy měl na kontě 152 minut, přes sto minut odsezených u lavice časoměřičů měl ale také v sezonách 2015/16 (116) a 2021/22 (105). Pověst zákeřného hráče si vysloužil v roce 2017, když dostal desetizápasový distanc za seknutí hokejkou zezadu do hlavy Mathieua Perrealta. Kvůli disciplinárním prohřeškům už přišel během kariéry v NHL o více než 400 tisíc dolarů. Zvětšit video

Tom Wilson (Kanada) - Washington Capitals Kanadský útočník Tom Wilson je příkladem hráče, jehož byste měli rozhodně raději ve svém týmu, než proti němu hráli. V 29 letech má už na hokejce pěkný počet zářezů, které připomínají zlomené čelisti a otřesy mozku jeho soupeřů. Jeho specialitou jsou totiž především údery na hlavy soupeřů. 193 centimetrů vysoký a metrák vážící hromotluk je nejtrestanějším hokejistou v NHL od roku 2013, kdy se poprvé objevil v elitní lize. Jeho bývalý týmový kolega Kyle Okposo o něm jednou prohlásil: „Je to idiot. ten chlap hraje naprosto bezohledně a je mu jedno, co provede protivníkovi. Pro takového hráče by nemělo být v NHL místo.“ V březnu 2021 vyfasoval sedmizápasový zákaz hraní za faul na Brandona Carla z Bostonu. O dva měsíce později dostal pokutu pět tisíc dolarů za chování při bitce v zápase s New Yorkem Rangers. Disciplinární komise mu vyměřila maximální částku, kterou umožňuje kolektivní smlouva, za napadení Pavla Bučněviče. Zvětšit video

Nazem Kadri (Kanada) - Calgary Flames Dvaatřicetiletý kanadský útočník Nazem Kadri je bezpochyby kvalitním hokejistou. V roce 2009 byl vybrán v draftu už jako sedmý hráč v celkovém pořadí Torontem, kde působil až do konce sezony 2018/19. Pak byl tři roky v kádru Colorada, kam byl vytrejdován, a s nímž loni vybojoval Stanley Cup. Během patnácti sezon v NHL stihl odehrát 821 utkání, během nichž byl disciplinární komisí šestkrát suspendován za zákeřné či brutální zákroky, často na hlavu soupeře. Kdo hraje v elitních lajnách v NHL? Největší talenty z draftů i podcenění dříči Kromě toho je Kadri „hérečka“, která se moc ráda kácí k ledu a simuluje fauly soupeřů. Takovou špinavost předvedl například v play-off v roce 2021 se St. Louis, když málem urazil hlavu obránci Justinu Faulkovi. Byl to jeden z těch úletů, který může hokejistovi nadobro ukončit kariéru. Za zákrok dostal distanc na osm utkání. Pokud si to tenhle hoch nedá rychle dohromady ve své palici, může jednou někomu šeredně ublížit. Zvětšit video

Milan Lucic (Kanada) - Calgary Flames Čtyřiatřicetiletý Kanaďan Milan Lucic v sobě skrývá děsivou kombinaci velikosti a síly. Na ledě vždycky působí dojmem, jako by hledal oběť, ze které udělá adepta na poukázku na invalidní vozík. A když ho najde, ten chudák od něho dostane opravdu jen to nejhorší. Zvětšit video

Alexandr Ovečkin (Rusko) – Washington Capitals Není pochyb tom, že Alexandr Ovečkin je jednou z největších postav v historii světového hokeje. O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Zároveň je to ale také jeden z nejvíce nenáviděných hráčů. ŽEBŘÍČEK: 12 nejlepších levých křídel v historii světového hokeje Ovečkin se vyžívá v tvrdé hře do těla, ale vůbec mu nejsou cizí zákroky zezadu nebo fauly kolenem na koleno. Během kariéry v NHL za nečisté počínání na ledě vyfasoval třikrát zákaz hraní – nejdéle to bylo na tři zápasy. Čeští fanoušci si dobře pamatují, jak sejmul na olympiádě ve Vancouveru Jaromíra Jágra, v NHL proslul v roce 2010 zákrokem na Briana Campbella, který skončil zlomenou klíční kostí soupeře. Nutno však podotknout, že naposled dostal ban v roce 2012 po faulu na Zbyňka Michálka a od té doby se drží. Zvětšit video