VIDEO: Z branky do branky. Podívejte se na všech 10 gólů hokejových brankářů v NHL

Už jsme si zvykli na to, že ve fotbalových zápasech občas skórují i brankáři. V hokejovém světě je to ale zatím pořád jen výjimečná záležitost.



Část 1 / 11



V historii NHL najdeme 14 brankářů, kteří dali soupeřům dohromady 17 gólů. Z nich však jen deset padlo přímo po střele gólmana. Zbylých sedm byly vlastní branky protihráčů, které byly připsány brankáři, protože se před nešťastníky naposled dotkli puku. V následujících kapitolách najdete videozáznamy všech deseti branek, které v NHL obstarali gólmani. Jednomu se to dokonce během kariéry povedlo dvakrát.

Pokračování 2 / 11 8.12. 1987: Ron Hextall (Philadelphia Flyers – Boston Bruins 5:2) Prvním brankářem, který se trefil přes celé hřiště do klece soupeře, se stal na konci roku 1987 Ron Hextall z Philadelphie. V závěru utkání s Bostonem to zkusil dvakrát. Poprvé se jen zastřeloval, o deset vteřin čistého času později už se zapsal nesmazatelně do historických statistik NHL.

Pokračování 3 / 11 11.4. 1989: Ron Hextall (Philadelphia Flyers – Washington Capitals 8:5) Jen rok a čtyři měsíce po svém prvním gólu se brankář Philadelphie Ron Hextall zapsal do střeleckých archivů znovu. Tentokrát se jako první trefil do sítě soupeře v zápase play-off. Hráči Washingtonu hráli powerplay, ale nechali Hextallovi moře času na to, aby si připravil puk, zamířil a vystřelil. Vyšlo mu to dokonale.

Pokračování 4 / 11 6.3. 1996: Chris Osgood (Detroit Red Wings – Hartford Whalers 4:2) Brankář Detroitu Chris Osgood byl teprve druhým brankářem v NHL, kterému se povedlo skórovat. Na střelu měl dostatek času a přesně věděl, co chce provést. Jedenáct vteřin před koncem zápasu s Hartfordem poslal puk z levé strany brankoviště a trefil se naprosto dokonale.

Pokračování 5 / 11 17.4. 1997: Martin Brodeur (New Jersey Devils – Montreal Canadiens 5:2) Martin Brodeur má ve statistikách NHL zapsány tři góly. Jen jeden z nich – ten první - vstřelil sám bez přispění bránících hráčů. Bylo to v prvním utkání čtvrtfinálové série Východní konference proti Montrealu.

Pokračování 6 / 11 2.1. 2001: José Théodore (Montreal Canadiens – New York Islanders 3:0) José Théodore je jediným brankářem, který vstřelil gól bekhendem. Puk za svou brankou vyhodil vysoko do vzduchu, ten dopadl na led na modrou čárou na polovině soupeře a doklouzal mezi tyče. V utkání vytvořil kanadský gólman ještě jeden rekordní zápis do statistik – je jediným strážcem klece v NHL, který skóroval a přitom udržel čisté konto.

Pokračování 7 / 11 10.3. 2002: Jevgenij Nabokov (San Jose Sharks – Vancouver Canucks 7:4) Rus Jevgenij Nabokov byl prvním nekanadským brankářem, jemuž se v NHL podařilo skórovat do soupeřovy branky. Jeho gól byl navíc odlišný i v tom, že pravděpodobně - na rozdíl od ostatních brankářů v tomto výběru - neměl v plánu poslat puk přes celé kluziště. Čekal, že si jej vezme obránce, který mu však kotouč ponechal, a tak jej při poweplay Vancouveru poslal mezi tyče.

Pokračování 8 / 11 19.10. 2013: Mike Smith (Phoenix Coyotes – Detroit Red Wings 5:2) Tento brankářský zásah do černého nese jeden přívlastek „nej.“ Mike Smith z Phoenixu dostal puk do branky v utkání s Detroitem jen desetinu vteřiny před závěrečnou sirénou. Na brance měl zásluhu také Mikael Samuelsson, který na Smithe šest vteřin před sirénou poslal nedůraznou střelu, po níž si gólman připravil kotouč a pohodlně jej poslal na protější klec.

Pokračování 9 / 11 9.1. 2020: Pekka Rinne (Nashville Predators - Chicago Blackhawks 5:2) V lednu roku 2020 se dostal do prestižního klubu gólmanů-střelců Fin Pekka Rinne. Pětadvacet vteřin před koncem třetí třetiny za vlastní klecí zamířil a přesnou ranou přes celé kluziště poslal kotouč přesně mezi tyče. „Vždycky jsem o něčem takovém snil a dnes mi byly hvězdy nakloněny,“ řekl po utkání zkušený brankář. „Je to věc, která se může podařit jednou za život. Byl to úžasný pocit, vidět puk jako klouže přes brankovou čáru do sítě.“ Nepostradatelné opory. 8 aktivních gólmanů, kteří vychytali aspoň 20 vítězství v bojích o Stanley Cup Rinne se stal čtvrtým gólmanem v historii NHL, který konečné skóre zápasu upravil na 5:2. Jako by za stavu 4:2 byla největší pravděpodobnost, že to tam padne i muži s maskou…

Pokračování 10 / 11 25.2 2023: Linus Ullmark (Boston Bruins - Vancouver Canucks 3:1) Linus Ullmark se stal v sezoně 2022/23 prvním švédským brankářem, který dal v NHL gól. Povedlo se mu to v utkání s Vancouverem. Boston vedl 2:1 a Canucks vsadili vše na powerplay. „Byl to jeden z mých odvěkých snů. Vždycky jsem chtěl dát gól a teď jsem měl příležitost,“ řekl novinářům po utkání. „Zkoušel jsem to i na Winter Classic, ale nepodařilo se mi to, až teď se všechno sešlo.“

Pokračování 11 / 11 30.11. 2023: Tristan Jarry (Pittsburgh Penguins - Tampa Bay Lightning 4:2) Zatím posledním šťastlivcem s maskou na tváři, jemuž vyšla střela od vlastní branky do klece soupeře, se stal v listopadu 2023 Kanaďan Tristan Jarry. V čase 58:52 definitivně utnul naděje Tampy Bay na zisk bodů na stadionu Pittsburghu a pečetil skóre na 4:2. „Je to něco, co se nestává příliš často,“ řekl Jarry po zápase. „Je velmi málo lidí, kteří to dokázali, takže je to rozhodně skvělé. Ale upřímně, výhra pro mě znamená víc.“ Jarry se stal vůbec prvním gólmanem v historii Penguins, který dal gól. Podobný kousek už se mu ale podařil i v roce 2018 v soutěži AHL.