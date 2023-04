VIDEO Z ARCHIVU: Z Příbrami až na vrchol. Připomeňte si fotbalovou kariéru Františka Rajtorala

Dnes je to přesně šest roků, co tragická událost zasáhla všechny tábory fanoušků. Výsledek tehdejšího šlágru Sparty s Plzní, který se hrál ve stejný den, šel rychle stranou. „Při tragédii, která se stala v Turecku, je mi prohra na Spartě šumafuk,“ napsal jeden z uživatelů na sociální síti.

Zpráva o Rajtoralově dobrovolném odchodu ze světa byla šokující. Bývalý reprezentační obránce či záložník, který působil v té době v Gaziantepsporu, spáchal sebevraždu ve svém tureckém domě.

(Ne)povedené nákupy Plzně. 8 hráčů, které Roman Pivarník přivedl do Viktorky

„Nepřišel na trénink, tak jsem jel k němu domů. Dveře byly zamčené, ale v oknech se svítilo. Pak mi policie řekla, co se stalo. Je mi to moc líto," uvedl pro server předseda Gaziantepsporu Ibrahim Kizil.

Zdrcený byl také kapitán Gaziantepsporu Elyasa Süme. „Nevím, co k tomu říct. Nikdo to nečekal. Jsme zničeni. Ztratili jsme kamaráda, kterého jsme měli rádi,“ uvedl.



Prohlášení pro média poskytl i agent Pavel Zika ze společnosti Global Sports. „Je to obrovská tragédie, a to hlavně pro Frantovy nejbližší. Nemám slov, je to pro nás obrovský šok. Cítíme s jeho blízkými," sdělil.



Jaká byla Rajtoralova kariéra? Co stihl v Příbrami, Baníku Ostrava či v dresu Viktorky? Zavzpomínejte na něj v emotivním videu.