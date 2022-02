VIDEO Z ARCHIVU: Z legendárního Ronaldinha je rapper. Jeho hřištěm je nahrávací studio

Ronaldinhovi je 41 let a ještě před pár lety byl považován za geniálního hráče, který v dobách, kdy hájil barvy Barcelony, neměl ve světě konkurenci. Právem v roce 2005 získal Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu planety. Pak ale přišel pomalý ústup ze slávy a přes AC Milán návrat do Brazílie.

10 sportovců, které sleduje na Instagramu nejvíc lidí. Jako krysy za krysařovou flétnou táhnou hlavně za fotbalisty

Záložník s talentem od pánaboha vždy hýřil dobrou náladou. A zřejmě rád zkouší i nové věci. Jinak by se asi neobjevil ve videoklipu brazilského rappera známého pod jménem Edcity. Je to sice už poněkud starší kousek, ale za podívání to stále stojí.