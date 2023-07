Madrid, to zdaleka nejsou jen dva velkokluby - Real a Atlético. Jedním ze zástupců menších oddílů je CF Pozuelo de Alarcon, který působí v nižší španělské soutěži. Gólman Salvador Sanchez de Lope ho před pár lety proslavil napříč kontinenty. „Mohl za to“ jeho parádní výkop, z něhož padl nádherný gól. Brankář soupeře neměl sebemenší šanci. Podívejte se, to vážně stojí za to.