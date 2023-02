VIDEO Z ARCHIVU: Vrátí se Jakub Vrána do NHL? Připomeňte si jeho první gól v elitní zámořské lize

Jakub Vrána patřil ještě poměrně nedávno k elitním českým střelcům v NHL. Než se stal v roce 2021 obětí trejdu, odehrál v dresu Washingtonu dohromady i s play-off více než tři stovky zápasů, ve kterých nastřílel 79 branek a přidal 86 asistencí. V roce 2018 získal s Capitals dokonce Stanley Cup a zařadil se po bok hlavních hvězd týmu.

Ve Washingtonu na něj jen tak nezapomenou. Mimochodem, víte, kdy dal Vrána za Capitals svůj první gól? Bylo to v prosinci roku 2016, během jeho pátého startu v soutěži. Washington tehdy hrál s Buffalem a Vrána po přihrávce Jevgenije Kuzněcova uklidil kotouč za záda Robina Lehnera. Tuto branku si můžete připomenout ve videu.

Od té doby se pak trefil v NHL ještě sedmadevadesátkrát. Zda přidá ještě nějakou další branku v dresu Detroitu či jiného týmu, je ve hvězdách. Ale možná se to dozvíme poměrně brzy, protože 3. března se v zámoří uzavře okno pro obchodování s hráči. Do té doby by měl mí šestadvacetiletý český borec jasno.

Foto: Profimedia.cz