VIDEO Z ARCHIVU: Vítěz ankety deníku Marca? Ďuricův supervlastňák!

Pavol Ďurica získal ocenění, na které asi není moc pyšný. Jeho vlastenec z roku 2008 byl vyhlášen nejkurióznějším gólem v anketě čtenářů španělského deníku Marca. Jak k celé situaci došlo? Slovenský fotbalista byl tehdy hráčem Artmedie Petržalka, která ho poslala na hostování do maďarského Fehérváru.

V odvetě čtvrtfinále ligového poháru potřeboval Debrecín vstřelit k postupu přes Fehérvár jednu branku. Do konce zápasu ale chyběly už jen čtyři minuty. Když Debrecín neskóroval z pokutového kopu, vypadalo to s ním zle. Jenže odražený míč od gólmana Ďurica nekompromisně napálil do vlastní branky. Tento moment se mu asi dodnes vrací v podobě nočních můr...