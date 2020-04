VIDEO Z ARCHIVU: Úžasné sólo. Připomeňte si, jak Jaromír Jágr řádil v Bolzanu Petr Sobol Jaromír Jágr ve své kariéře vyhrál téměř vše, co mohl. Ve sbírce má olympijské zlato, dva Stanley Cupy i tituly z mistrovství světa. Věděli jste ale, že zářil i v Bolzanu? Jágr hrál v Itálii v sezoně 1994/95 – tedy v době, kdy v NHL řádila výluka. Tehdy oblékl dres Bolzana, za které odehrál pět zápasů, v nichž si do statistik připsal osm branek a stejný počet asistencí. VIDEO: Zapomenutý gól Jaromíra Jágra? Stylová premiéra v Bolzanu Jágr byl v Itálii hvězdou a místní fanoušci na něj dodnes nezapomněli. I díky jednomu parádnímu gólu, který vstřelil v bývalé mezinárodní soutěži La Coupe des ligues européennes do sítě Rouen. První zápas Bolzano venku vyhrálo 7:5 (Jágr měl pět asistencí), v odvetě i díky jeho dvěma trefám zvítězilo 5:3 a došlo si pro titul. Jedna z Jágrových branek byla opravdu výstavní. Ostatně, podívejte se sami. Zvětšit video Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

