VIDEO Z ARCHIVU: Úžasná podívaná! 113 let fotbalových přestupů v jediné minutě

Od přestupu Willieho Grovese uplynulo už více než 120 let a mnohé se změnilo. Tehdy fotbalisté přestupovali z klubu do klubu výjimečně, v dnešní době se každého půl roku na přestupovém kolotoči protočí tisíce hráčů a řada z nich přestupuje za částky více než stotisíckrát vyšší.

Jak probíhala expanze na fotbalovém trhu, názorně ukazuje úžasné video, které shrnuje časový úsek v rozmezí let 1900 až 2013 do jediné minuty. Zásadní zlom nastává kolem roku 1970, kdy se mapa transferů začíná měnit v hustou pavučinu, která protkává celou planetu. Autorem je australský designér Mac Bryla a klip rozhodně stojí za vidění, i když je už pár let starý.