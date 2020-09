VIDEO Z ARCHIVU: Už to bude pět let. Připomeňte si první ligový gól Patrika Schicka

Čtyřiadvacetiletý Patrik Schick je odchovancem Sparty, na Letné ale dostal minimum prostoru. Prosadil se však v Sampdorii, odkud přestoupil do AS Řím. Poslední sezonu působil v Lipsku a už brzy by se měl stát posilou Leverkusenu.

Ligovou kariéru sice odstartoval na Letné, první ligový gól ale vstřelil v dresu Bohemians 1905, za které v ročníku 2015/16 odehrál 27 zápasů a dal v nich osm branek. Tu první vsítil v září roku 2015 do sítě Teplic, které nakonec vyhrály 2:1.

Od první ligové Schickovy trefy už uplynulo téměř pět let. Připomeňte si ji.

Foto: Profimedia.cz