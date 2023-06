Měla to být vrcholná scéna televizního pořadu Paradise Waits. Lyžař Ian McIntosh, který má bohaté zkušenosti se sjížděním extrémních svahů, měl před kamerami sesvištět z téměř kolmé skály. Po prvních metrech sešupu se ale cosi pokazilo. McIntosh vlétl do závěje, přišel o jednu lyži a pak už následoval jen nekontrolovatelný pád do hlubiny. Kupodivu téměř pět set metrů dlouhý let do propasti přežil a díky airbagu, který stihl aktivovat, dokonce bez zranění…