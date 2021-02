VIDEO Z ARCHIVU: Takto překonal Casillase. Připomeňte si nejkrásnější gól Jaroslava Plašila v reprezentaci

Jsou to už skoro dva roky, co skončila jedna dlouhá fotbalová kariéra. Do fotbalového důchodu totiž zamířil Jaroslav Plašil, jenž převážnou část svého profesionálního života strávil ve Francii. Na kontě má také sedm reprezentačních gólů.