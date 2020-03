VIDEO Z ARCHIVU: Slováka Hudáčka ve Švédsku milovali. Tahle jeho show jim tam teď chybí Petr Sobol Jednatřicetiletý slovenský hokejový gólman Július Hudáček to umí parádně rozjet. Když má důvod k oslavě, tak ji pojme ve velkém stylu. Nejen fanoušci švédského Örebra by o tom mohli povídat. Vicemistra světa z roku 2013 si krátce užili i v Pardubicích, za které rodák ze Spišské Nové Vsi chytal během sezony 2013/14. Před ročníkem 2014/15 zamířil do švédského Örebra a příznivce klubu si získal rychle na svou stranu. Hudáček strávil na severu Evropy tři sezony a stal se tam nesmírně populárním. Jeho pozápasové oslavy byly doslova legendární. Nyní už na ně však fanoušci Örebra jen s nostalgií vzpomínají, protože Hudáček chytá v Kontinentální hokejové ligy, kde momentálně hájí barvy Spartaku Moskva. Příznivci tamního klubu jsou nyní ti šťastní, kteří si užívají velkolepou Hudashow. Zvětšit video Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

