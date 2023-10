VIDEO Z ARCHIVU: Slováka Hudáčka ve Švédsku milovali. Tahle báječně bavil fanoušky

Slovenský hokejový gólman Július Hudáček to uměl parádně rozjet. Když měl důvod k oslavě, tak ji pojal ve velkém stylu. Nejen fanoušci švédského Örebra by o tom mohli povídat.

Vicemistra světa z roku 2013 si krátce užili i v Pardubicích, za které rodák ze Spišské Nové Vsi chytal během sezony 2013/14. V závěru sezony 2021/22 se pak objevil ve Spartě. Před ročníkem 2014/15 však zamířil do švédského Örebra a příznivce klubu si získal rychle na svou stranu. Hudáček strávil na severu Evropy tři sezony a stal se tam nesmírně populárním. Jeho pozápasové oslavy byly doslova legendární. Připomeňte si Hudashow ve videu. Stojí to za to.